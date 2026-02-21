Редкая инфекция после лизания собаки привела к ампутации четырех конечностей

В Великобритании 56-летняя женщина пережила ампутацию всех четырех конечностей после тяжелой инфекции, которая, по предварительным данным, началась после того, как ее собака лизнула небольшую царапину на коже.

Последствия заболевания сепсисом

Об этом сообщает The Telegraph .

У женщины стремительно развился сепсис – опасное для жизни осложнение инфекции, которое может приводить к полиорганной недостаточности. Медики диагностировали диссеминированную внутрисосудистую коагуляцию — состояние, при котором нарушается свертываемость крови и возникает некроз тканей.

Врачи были вынуждены ампутировать обе ноги ниже колен и обе руки, а также удалить селезёнку, чтобы спасти ее жизнь. Женщина провела в больнице 32 недели и пережила несколько остановок сердца.

Медики предполагают, что причиной инфекции могла стать редкая бактерия, которая иногда содержится в слюне собак и может попасть в организм из-за даже незначительных повреждений кожи. Подобные случаи происходят крайне редко, но могут иметь тяжелые последствия.

После выписки женщина вернулась домой и проходит реабилитацию. Семья организовала сбор средств на протезы и адаптацию жилья.

