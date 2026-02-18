Небезпечна тропічна інфекція загрожує майже всій Європі: деталі

Тропічна вірусна інфекція чикунгунья, яка викликає виснажливий біль у суглобах і може призводити до інвалідності, стрімко розширює свою присутність у Європі. Як повідомляє The Guardian, науковці встановили, що хвороба тепер може передаватися комарами на значно більшій території континенту через зростання температур.

Комар. Фото: із відкритих джерел

Дослідження показало, що вірус переносить азійський тигровий комар Aedes albopictus, який активно поширюється Європою останніми десятиліттями. Виявилося, що зараження можливе вже при температурі 13-14°C – це на 2,5°C нижче, ніж вважалося раніше. Вчені назвали цей висновок несподіваним і тривожним, адже це відкриває нові регіони для потенційної передачі інфекції.

Найвищий ризик фіксують у країнах Південної Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Італії та Греції, де небезпека зараження може зберігатися понад шість місяців на рік. У Франції, Німеччині та Швейцарії цей період становить від трьох до п’яти місяців. Навіть у південно-східній Англії ризик вже можливий близько двох місяців щороку.

У 2025 році у Франції та Італії сталися масштабні спалахи з сотнями заражених. За словами дослідників, ще два десятиліття тому подібний сценарій у Європі здавався неможливим. Однак кліматичні зміни та поширення інвазивних комарів змінили ситуацію.

Чикунгунья може спричиняти сильний біль у суглобах, який у частини пацієнтів триває роками. Особливо небезпечний вірус для дітей і людей похилого віку. Експерти наголошують: із подальшим потеплінням інфекція просуватиметься на північ, а головним способом захисту залишається профілактика укусів комарів і контроль їх поширення.

