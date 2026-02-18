Опасная тропическая инфекция угрожает почти всей Европе: детали

Тропическая вирусная инфекция чикунгунья, которая вызывает изнуряющую боль в суставах и может приводить к инвалидности, стремительно расширяет свое присутствие в Европе. Как сообщает The Guardian, ученые установили, что болезнь теперь может передаваться комарами на значительно большей территории континента из-за роста температур.

Комар. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что вирус переносит азиатский тигровый комар Aedes albopictus, активно распространяющийся по Европе в последние десятилетия. Оказалось, что инфецирование может быть уже при температуре 13-14°C – это на 2,5°C ниже, чем числилось ранее. Ученые назвали этот вывод неожиданным и тревожным, ведь это открывает новые регионы для потенциальной передачи инфекции.

Самый высокий риск фиксируют в странах Южной Европы, в частности, в Испании, Португалии, Италии и Греции, где опасность заражения может сохраняться более шести месяцев в году. Во Франции, Германии и Швейцарии этот период составляет от трех до пяти месяцев. Даже в юго-восточной Англии риск уже возможен около двух месяцев каждый год.

В 2025 г. во Франции и Италии произошли масштабные вспышки с сотнями зараженных. По словам исследователей, еще два десятилетия тому назад подобный сценарий в Европе казался невозможным. Однако климатические изменения и распространение инвазивных комаров изменили ситуацию.

Чикунгунья может вызывать сильную боль в суставах, которая у части пациентов длится годами. Особенно опасен вирус для детей и пожилых людей. Эксперты отмечают: с последующим потеплением инфекция будет продвигаться на север, а главным способом защиты остается профилактика комаров и контроль их распространения.

Читайте на портале "Комментарии" — Украину подкашивает эпидемия: в каких регионах ситуация самая сложная.



