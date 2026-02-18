logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Опасная тропическая инфекция угрожает почти всей Европе: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасная тропическая инфекция угрожает почти всей Европе: детали

Из-за потепления чикунгунья может распространиться далеко на север, а риск заражения уже длится месяцами

18 февраля 2026, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тропическая вирусная инфекция чикунгунья, которая вызывает изнуряющую боль в суставах и может приводить к инвалидности, стремительно расширяет свое присутствие в Европе. Как сообщает The Guardian, ученые установили, что болезнь теперь может передаваться комарами на значительно большей территории континента из-за роста температур.

Опасная тропическая инфекция угрожает почти всей Европе: детали

Комар. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что вирус переносит азиатский тигровый комар Aedes albopictus, активно распространяющийся по Европе в последние десятилетия. Оказалось, что инфецирование может быть уже при температуре 13-14°C – это на 2,5°C ниже, чем числилось ранее. Ученые назвали этот вывод неожиданным и тревожным, ведь это открывает новые регионы для потенциальной передачи инфекции.

Самый высокий риск фиксируют в странах Южной Европы, в частности, в Испании, Португалии, Италии и Греции, где опасность заражения может сохраняться более шести месяцев в году. Во Франции, Германии и Швейцарии этот период составляет от трех до пяти месяцев. Даже в юго-восточной Англии риск уже возможен около двух месяцев каждый год.

В 2025 г. во Франции и Италии произошли масштабные вспышки с сотнями зараженных. По словам исследователей, еще два десятилетия тому назад подобный сценарий в Европе казался невозможным. Однако климатические изменения и распространение инвазивных комаров изменили ситуацию.

Чикунгунья может вызывать сильную боль в суставах, которая у части пациентов длится годами. Особенно опасен вирус для детей и пожилых людей. Эксперты отмечают: с последующим потеплением инфекция будет продвигаться на север, а главным способом защиты остается профилактика комаров и контроль их распространения.

Читайте на портале "Комментарии" — Украину подкашивает эпидемия: в каких регионах ситуация самая сложная.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/science/2026/feb/18/tropical-disease-chikungunya-transmitted-europe-study
Теги:

Новости

Все новости