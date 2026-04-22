РЕБ для військових тільки на папері: нова схема розкрадання грошей на війні

В Україні проводили псевдозакупівлі РЕБ для військових — організована група “заробила” 5,6 млн грн.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що на псевдозакупівлях РЕБ для військових: організованій групі повідомлено про підозру чотирьох фігурантам — до схеми були залучені фізична особа-підприємець, директор комунального підприємства, адвокат та керівник товариства.

В Офісі повідомили, що фігуранти організували схему заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації, які виділялися на допомогу військовим частинам.

“Схема була побудована на штучному створенні потреби у закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Учасники групи забезпечували направлення до військової адміністрації підроблених листів нібито від військових підрозділів, які виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, із проханням придбати РЕБ. На підставі цих листів військова адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству, директор якого входив до складу групи”, — пояснили в прокуратурі.

Далі, за схемою, підприємство уклало два договори на постачання засобів РЕБ із підконтрольними суб’єктами господарювання. Фактично ж, як повідомили в Офісі, обладнання не закуповувалося і не постачалося.

Щоб створити видимість виконання договорів фігуранти оформлювали підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, у тому числі з використанням реквізитів підприємств і військових частин.

“Після цього бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних компаній, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками схеми. Загальна сума завданих збитків становить 5,6 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

