Реакція патрульної поліції Києва на загибель чоловіка під час затримання
НОВИНИ

Реакція патрульної поліції Києва на загибель чоловіка під час затримання

Поліція Києва заявила, що чоловік, який помер після затримання, нібито мав серцеву хворобу, а за фактом інциденту вже відкрито кримінальне провадження

14 лютого 2026, 02:26
Автор:
Ткачова Марія

У поліції прокоментували інцидент у Києві, під час якого після затримання помер чоловік. Подія сталася вночі 8 лютого близько 01:00 після виклику на спецлінію 112.

Реакція патрульної поліції Києва на загибель чоловіка під час затримання

Загибель чоловіка під час затримання поліцією

За інформацією правоохоронців, заявник повідомив про групу людей, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику, голосно поводилися, використовували нецензурну лексику та порушували вимоги комендантської години. Патрульні, які прибули на місце, виявили компанію, що, за їхніми словами, агресивно поводилася та не реагувала на зауваження.

Один із чоловіків, як стверджують у поліції, почав погрожувати інспекторам і відмовлявся виконувати законні вимоги. З метою припинення правопорушення до нього застосували фізичну силу та кайданки відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Під час затримання чоловікові раптово стало зле — він почав втрачати свідомість. Поліцейські зняли кайданки, поклали його у стабільне бокове положення та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття лікарів йому надавали домедичну допомогу.

Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося — він помер на місці.

Для з’ясування всіх обставин прибули слідчо-оперативна група та працівники моніторингу. Про подію повідомили Державне бюро розслідувань. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала хвороба серця. Розслідування триває.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві під час затримання поліцією помер чоловік. Про інцидент повідомляють столичні телеграм-канали, офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає.



Джерело: https://t.me/kyivpatrol/22888
