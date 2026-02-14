logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция патрульной полиции Киева на гибель мужчины во время задержания

Полиция Киева заявила, что умерший после задержания мужчина якобы имел сердечную болезнь, а по факту инцидента уже открыто уголовное производство

14 февраля 2026, 02:26
Автор:


Ткачова Марія

В полиции прокомментировали инцидент в Киеве, во время которого после задержания скончался мужчина. Событие произошло ночью 8 февраля около 01:00 после вызова на спецлинию 112.

Погиб мужчина во время задержания полиции

По информации правоохранителей, заявитель сообщил о группе людей, которые распивали алкоголь на детской площадке, громко вели себя, использовали нецензурную лексику и нарушали требования комендантского часа. Прибывшие на место патрульные обнаружили компанию, которая, по их словам, агрессивно вела себя и не реагировала на замечания.

Один из мужчин, как утверждают в полиции, начал угрожать инспекторам и отказывался выполнять законные требования. С целью пресечения правонарушения к нему применили физическую силу и наручники в соответствии со статьями 44 и 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Во время задержания мужчине внезапно стало плохо — он начал терять сознание. Полицейские сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. До прибытия врачей ему оказывали к медицинской помощи.

Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — он скончался на месте.

Для выяснения всех обстоятельств прибыли следственно-оперативная группа и работники мониторинга. Об этом сообщили Государственное бюро расследований. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала болезнь сердца. Расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве во время задержания полицией умер мужчина. Об инциденте сообщают столичные телеграмм-каналы, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.



Источник: https://t.me/kyivpatrol/22888
