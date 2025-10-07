Рубрики
Реабілітолог Юрій Зозуля у соцмережі Threads показав жахливі фото – наслідки російського полону для одного з військовослужбовців. На кадрах видно просто ходячий скелет, чоловік втратив усю жирову та м’язову масу унаслідок голодовок та тортур.
Реабілітолог показав, якими бійці повертаються з полону (ФОТО 18+)
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 2 жовтня Україна та Росія у рамках домовленостей в Стамбулі провела обмін полоненими військовими та цивільними. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка", – наголосив президент.
Він подякував всім, хто робить обміни можливими, та повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.
За даними Коордштабу, додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.