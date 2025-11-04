Пункти пропуску на державному кордоні посилюють: у ДПСУ назвали причину

Днями мобілізований за кермом авто на великій швидкості збив шлагбаум і прорвався до Угорщини При цьому ледь не травмував прикордонника. Після інциденту на пункті Велика Паладь встановили тимчасові засоби для сповільнення руху транспорту.

Державний кордон. Ілюстративне фото

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі “День.Лайв” прокоментував ситуацію. Він зазначив, що прикордонники звернулися до Служби відновлення інфраструктури, щоб облаштувати стаціонарні системи контролю.

За словами Демченка, подібні випадки, коли водії намагаються уникнути перевірки або незаконно перевезти людей чи заборонені предмети, не масові, але трапляються часто.

Він зазначив, що засоби сповільнення транспорту встановили на вказаному пункті пропуску. Однак можуть посилити й інші пункти.

“Державна прикордонна служба взаємодіє з іншими державними органами, враховуючи дану ситуацію, щоб наростити необхідні засоби і на інших пунктам пропуску, для того, щоб унеможливлювати спроби незаконного перетину кордону, в тому числі з використанням транспортних засобів, коли тільки на швидкості намагаються перетнути пункти пропуску”, — зазначив Демченко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що від початку 2025 року на Закарпатті викрили сотні схем “бізнесу на ухилянтах”. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що викрили понад 270 організаторів та спільників незаконних схем перетину кордону. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, а 395 осіб затримали під час спроби втекти за межі України.

