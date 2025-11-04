logo

Пункты пропуска на государственной границе усиливают: в ГПСУ назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Пункты пропуска на государственной границе усиливают: в ГПСУ назвали причину

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал о случаях прорыва границы

4 ноября 2025, 17:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях мобилизованный за рулем авто на большой скорости сбил шлагбаум и прорвался в Венгрию. При этом едва не травмировал пограничника. После инцидента на пункте Большая Паладь установили временные средства для замедления движения транспорта.

Пункты пропуска на государственной границе усиливают: в ГПСУ назвали причину

Государственная граница. Иллюстративное фото

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "День.Лайв" прокомментировал ситуацию. Он отметил, что пограничники обратились в Службу восстановления инфраструктуры, чтобы обустроить стационарные системы контроля.

По словам Демченко, подобные случаи, когда водители пытаются избежать проверки или незаконно перевезти людей или запрещенные предметы, не массовые, но случаются часто.

Он отметил, что средства замедления транспорта были установлены на указанном пункте пропуска. Однако, могут усилить и другие пункты.

"Государственная пограничная служба взаимодействует с другими государственными органами, учитывая данную ситуацию, чтобы нарастить необходимые средства и на других пунктах пропуска, с тем, чтобы исключать попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием транспортных средств, когда только на скорости пытаются пересечь пункты пропуска", — отметил Демченко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с начала 2025 года на Закарпатье разоблачили сотни схем "бизнеса на уклонистах". В Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили более 270 организаторов и сообщников незаконных схем пересечения границы. В суд направлено 174 обвинительных акта, а 395 человек задержали при попытке бежать за пределы Украины.

Сумма "заработка", на которую рассчитывали организаторы, превышает 1,6 млн долл.




Источник: https://t.me/novynylive/173561
