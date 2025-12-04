Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді опублікував у X допис російською мовою напередодні приїзду Володимира Путіна до Делі. У повідомленні він назвав російського президента "своїм другом" та зазначив, що з нетерпінням чекає запланованих на сьогодні й завтра зустрічей. Моді підкреслив, що партнерство між Індією та Росією "перевірене часом" і, за його словами, принесло значну користь обом країнам.

Премʼєр міністр Індії Моді

За повідомленнями кремлівських ЗМІ, Путін уже прибув до резиденції Моді, де сторони проводять неформальну зустріч перед офіційними перемовинами. Очікується, що сторони обговорять двосторонні відносини, економічну співпрацю та питання безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення диверсійної групи противника, яка проникла в населений пункт Ярова на Донеччині, скориставшись погіршенням погодних умов. Завданням російських військових було встановлення українських вогневих позицій та місць роботи екіпажів безпілотників.





Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Статистика МВС РФ за десять місяців 2025 року демонструє різке зростання тяжких злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних мафіозними структурами, збільшилася на третину. Загалом групових злочинів стало більше на 18%.

Паралельно з цим у країні фіксують стрімке зростання корупційних справ. Після початку повномасштабної війни проти України російська правоохоронна система стала частіше відкривати провадження проти чиновників. Останні резонансні випадки включають привласнення державних активів, "кришування" проституції та конфіскацію майна високопоставлених посадовців на мільярди рублів. У більшості випадків слідство встановлює дії "групою осіб за попередньою змовою".

