Главная Новости Общество происшествия Премьер-министр Индии заговорил на русском языке
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер-министр Индии заговорил на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заговорил на русском языке в соцсетях перед встречей с Владимиром Путиным в Дели, назвав его «другом»

4 декабря 2025, 18:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в X сообщение на русском языке накануне приезда Владимира Путина в Дели. В сообщении он назвал российского президента "своим другом" и отметил, что с нетерпением ждет запланированных на сегодня и завтра встреч. Моди подчеркнул, что партнерство между Индией и Россией "проверено временем" и, по его словам, принесло значительную пользу обеим странам.

Премьер-министр Индии заговорил на русском языке

Премьер министр Индии Моди

По сообщениям кремлевских СМИ, Путин уже прибыл в резиденцию Моди, где стороны проводят неформальную встречу перед официальными переговорами. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении диверсионной группы противника, которая проникла в населенный пункт Яровая в Донецкой области, воспользовавшись ухудшением погодных условий. Задачей русских военных было установление украинских огневых позиций и мест работы экипажей беспилотников.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Статистика МВД РФ за десять месяцев 2025 года демонстрирует резкий рост тяжких преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп. По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мафиозными структурами, увеличилось на треть. В общей сложности групповых преступлений стало больше на 18%.
Параллельно с этим в стране фиксируется стремительный рост коррупционных дел. После начала полномасштабной войны против Украины российская правоохранительная система стала чаще открывать производство против чиновников. Последние резонансные случаи включают присвоение государственных активов, "крышевание" проституции и конфискацию имущества высокопоставленных должностных лиц на миллиарды рублей. В большинстве случаев следствие устанавливает действия "группой лиц по предварительному сговору".



Источник: https://x.com/narendramodi/status/1996590132812460454
