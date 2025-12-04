Премьер-министр Индии заговорил на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в X сообщение на русском языке накануне приезда Владимира Путина в Дели. В сообщении он назвал российского президента "своим другом" и отметил, что с нетерпением ждет запланированных на сегодня и завтра встреч. Моди подчеркнул, что партнерство между Индией и Россией "проверено временем" и, по его словам, принесло значительную пользу обеим странам.

Премьер министр Индии Моди

По сообщениям кремлевских СМИ, Путин уже прибыл в резиденцию Моди, где стороны проводят неформальную встречу перед официальными переговорами. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

