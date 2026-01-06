Пов’язка і набряк: що сталося з дружиною Мадуро

Під час судового засідання в Нью-Йорку дружина Ніколаса Мадуро — Сілія Флорес — з’явилася з пов’язкою на лобі. Її праве око виглядало набряклим, що одразу привернуло увагу журналістів, присутніх у залі суду.

Як виглядала дружина Мадуро у суді

У медіа припускають, що Флорес могла зазнати травм під час силової операції, внаслідок якої Мадуро був затриманий. Прямих підтверджень цього наразі немає.

Адвокат колишнього президента Венесуели заявив, що його дружина нібито отримала серйозні тілесні ушкодження, зокрема сильні забої ребер. У зв’язку з цим сторона захисту звернулася з клопотанням про проведення повного медичного обстеження.

Обставини можливого травмування Сілії Флорес залишаються нез’ясованими. Суд не надавав офіційних коментарів щодо її стану здоров’я.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Світові ціни на нафту знизилися на тлі подій у Венесуелі, пов’язаних із захопленням Ніколаса Мадуро. Ринок відреагував спокійно: котирування демонструють зниження, що свідчить про відсутність очікувань серйозних збоїв у постачанні.

Марка Brent подешевшала приблизно на пів відсотка — до рівня близько 60 доларів за барель. Американська WTI втратила трохи більше — близько 0,6%, опустившись нижче 57 доларів за барель. Попри те, що Венесуела володіє одними з найбільших запасів нафти у світі, її реальна роль у глобальному експорті наразі мінімальна — близько одного відсотка світових поставок. Саме тому військово-політичні події в країні не спричинили паніки на ринку. Трейдери дедалі частіше ігнорують геополітичні новини, якщо вони не мають безпосереднього впливу на фізичні обсяги постачання.

