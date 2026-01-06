Повязка и отек: что случилось с женой Мадуро

Во время судебного заседания в Нью-Йорке жена Николаса Мадуро – Силия Флорес – появилась с повязкой на лбу. Ее правый глаз выглядел отечным, что сразу привлекло внимание журналистов, присутствовавших в зале суда.

Как выглядела жена Мадуро в суде

В медиа предполагают, что Флорес могла травмироваться во время силовой операции, в результате которой Мадуро был задержан. Прямых подтверждений этого пока нет.

Адвокат бывшего президента Венесуэлы заявил, что его жена якобы получила серьезные телесные повреждения, в том числе сильные ушибы ребер. В этой связи сторона защиты обратилась с ходатайством о проведении полного медицинского обследования.

Обстоятельства возможной травмы Силии Флорес остаются невыясненными. Суд не давал официальных комментариев по поводу ее состояния здоровья.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Мировые цены на нефть снизились на фоне событий в Венесуэле, связанных с захватом Николаса Мадуро. Рынок отреагировал спокойно: котировки демонстрируют понижение, что свидетельствует об отсутствии ожиданий серьезных сбоев в поставках.

Марка Brent подешевела примерно на полпроцента – до уровня около 60 долларов за баррель. Американская WTI потеряла чуть больше – около 0,6%, опустившись ниже 57 долларов за баррель. Несмотря на то, что Венесуэла владеет одними из самых больших запасов нефти в мире, ее реальная роль в глобальном экспорте пока минимальна — около одного процента мировых поставок. Именно поэтому военно-политические события в стране не повлекли за собой паники на рынке. Трейдеры все чаще игнорируют геополитические новости, если они не оказывают непосредственного влияния на объемы поставок.

