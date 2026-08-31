Постійні тривоги: Кличко ініціює зміну правил під час тривог, а Зеленський вимагає автономії для багатоповерхівок

У столиці відбулося термінове засідання Ради оборони міста, ключовою темою якого стало реформування чинних безпекових правил. Керівництво міста планує оптимізувати життєдіяльність Києва під час повітряних загроз, узгодивши нові кроки з Кабінетом Міністрів.

Віталій Кличко і Володимир Зеленський

"Ми ініціюємо звернення до уряду, — заявив мер Києва Віталій Кличко, — щоб оновити чинні в столиці безпекові протоколи".

За його словами, на основі цих коригувань будуть вибудувані нові правила функціонування мегаполіса в сьогоднішніх реаліях. Особливу увагу посадовці приділять транспортній логістиці через Дніпро.

"Спільно із військовим командуванням, — підкреслив очільник міста, — ми проведемо ревізію чинного порядку пересування київськими мостами в періоди повітряних тривог".

Мер додав, що сформований та чітко прописаний алгоритм дій найближчим часом представлять на розгляд уряду.

Паралельно з цим на загальнодержавному рівні ухвалено стратегічні рішення щодо оборони енергетичного сектору. Президент Володимир Зеленський офіційно затвердив рішення РНБО, яке регламентує підготовку країни до складної зими 2026–2027 років. Відтепер перед муніципалітетами, житловими кооперативами та ОСББ стоїть завдання зробити висотні будинки максимально незалежними від загальної мережі. Зокрема, багатоквартирний житловий фонд має бути оснащений джерелами безперебійного живлення, які підтримуватимуть роботу базових систем забезпечення будинку.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони висунула низку жорстких вимог до регіональної влади:

Формування недоторканних резервів: створити реальні запаси пального щонайменше на 14 діб для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

створити реальні запаси пального щонайменше на 14 діб для безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Збільшення потужностей: наростити обсяги резервної генерації енергії в регіонах та столиці на 20% понад норми, які передбачалися попередніми планами стійкості.

наростити обсяги резервної генерації енергії в регіонах та столиці на 20% понад норми, які передбачалися попередніми планами стійкості. Захист інфраструктури: до старту подачі тепла виконати фізичне перекриття та захист вразливих вузлів на об'єктах тепло- та електрогенерації.

до старту подачі тепла виконати фізичне перекриття та захист вразливих вузлів на об'єктах тепло- та електрогенерації. Оперативний резерв: сформувати у енергетиків бази запасних деталей та обладнання для ліквідації аварій, а також організувати протягом місяця кризові навчання для профільних служб.

Окремим пунктом засідання затверджено персональний план стійкості для Києва. Очільника КМДА офіційно попередили про особисту відповідальність за успішний старт та проходження майбутнього опалювального періоду. Контроль за виконанням цих розпоряджень буде суворим — звіти мають надходити щомісяця до 10 числа.

Зі свого боку Кабінет Міністрів зобов'язаний не припиняти фінансову підтримку столичних безпекових програм і залучати для цього іноземні донорські кошти. Також урядовці мають посприяти якнайшвидшій реставрації та поверненню на колії рухомого складу "Укрзалізниці", який зазнав пошкоджень унаслідок бойових дій.

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