Постоянные тревоги: Кличко инициирует изменение правил во время тревог, а Зеленский требует автономии для многоэтажек

В столице состоялось срочное заседание Совета обороны города, ключевой темой которого стало реформирование действующих правил безопасности. Руководство города планирует оптимизировать жизнедеятельность Киева при воздушных угрозах, согласовав новые шаги с Кабинетом Министров.

Виталий Кличко и Владимир Зеленский

"Мы инициируем обращение к правительству, — заявил мэр Киева Виталий Кличко, — чтобы обновить действующие в столице протоколы безопасности".

По его словам, на основе этих корректировок будут построены новые правила функционирования мегаполиса в сегодняшних реалиях. Особое внимание должностные лица уделят транспортной логистике через Днепр.

"Совместно с военным командованием, – подчеркнул глава города, – мы проведем ревизию действующего порядка передвижения по киевским мостам в периоды воздушных тревог".

Мэр добавил, что сформированный и четко прописанный алгоритм действий в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительства.

Параллельно с этим на общегосударственном уровне были приняты стратегические решения по обороне энергетического сектора. Президент Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО, регламентирующее подготовку страны к сложной зиме 2026-2027 годов. Теперь перед муниципалитетами, жилищными кооперативами и ОСМД стоит задача сделать высотные дома максимально независимыми от общей сети. В частности, многоквартирный жилищный фонд должен быть оснащен источниками бесперебойного питания, поддерживающими работу базовых систем обеспечения дома.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны выдвинул ряд жестких требований к региональным властям:

Формирование неприкосновенных резервов: создать реальные запасы топлива не менее 14 суток для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

создать реальные запасы топлива не менее 14 суток для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Увеличение мощностей: нарастить объемы резервной генерации энергии в регионах и столице на 20% сверх норм, предусматриваемых предварительными планами устойчивости.

нарастить объемы резервной генерации энергии в регионах и столице на 20% сверх норм, предусматриваемых предварительными планами устойчивости. Защита инфраструктуры: до старта подачи тепла выполнить физическое перекрытие и защиту уязвимых узлов на объектах тепло- и электрогенерации.

до старта подачи тепла выполнить физическое перекрытие и защиту уязвимых узлов на объектах тепло- и электрогенерации. Оперативный резерв: сформировать у энергетиков базы запасных деталей и оборудования для ликвидации аварий, а также организовать в течение месяца кризисные учения для профильных служб.

Отдельным пунктом заседания утвержден персональный план устойчивости для Киева. Руководителя КГГА официально предупредили о личной ответственности за успешный старт и прохождение предстоящего отопительного периода. Контроль за исполнением этих распоряжений будет строгим — отчеты должны поступать ежемесячно до 10 числа.

Со своей стороны Кабинет Министров обязан не прекращать финансовую поддержку столичных программ безопасности и привлекать для этого иностранные донорские средства. Также чиновники должны поспособствовать скорейшей реставрации и возвращению на пути подвижного состава "Укрзализныци", который получил повреждения в результате боевых действий.

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