Постоянные тревоги: Кличко инициирует изменение правил во время тревог, а Зеленский требует автономии для многоэтажек

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Недилько Ксения
В столице состоялось срочное заседание Совета обороны города, ключевой темой которого стало реформирование действующих правил безопасности. Руководство города планирует оптимизировать жизнедеятельность Киева при воздушных угрозах, согласовав новые шаги с Кабинетом Министров.
Виталий Кличко и Владимир Зеленский
По его словам, на основе этих корректировок будут построены новые правила функционирования мегаполиса в сегодняшних реалиях. Особое внимание должностные лица уделят транспортной логистике через Днепр.
Мэр добавил, что сформированный и четко прописанный алгоритм действий в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительства.
Параллельно с этим на общегосударственном уровне были приняты стратегические решения по обороне энергетического сектора. Президент Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО, регламентирующее подготовку страны к сложной зиме 2026-2027 годов. Теперь перед муниципалитетами, жилищными кооперативами и ОСМД стоит задача сделать высотные дома максимально независимыми от общей сети. В частности, многоквартирный жилищный фонд должен быть оснащен источниками бесперебойного питания, поддерживающими работу базовых систем обеспечения дома.
Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны выдвинул ряд жестких требований к региональным властям:
Отдельным пунктом заседания утвержден персональный план устойчивости для Киева. Руководителя КГГА официально предупредили о личной ответственности за успешный старт и прохождение предстоящего отопительного периода. Контроль за исполнением этих распоряжений будет строгим — отчеты должны поступать ежемесячно до 10 числа.
Со своей стороны Кабинет Министров обязан не прекращать финансовую поддержку столичных программ безопасности и привлекать для этого иностранные донорские средства. Также чиновники должны поспособствовать скорейшей реставрации и возвращению на пути подвижного состава "Укрзализныци", который получил повреждения в результате боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , будет ли голод в Украине из-за ударов по продуктовой логистике .