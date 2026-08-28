Пошуки після катастрофи в Непалі тривають: кількість загиблих українців жахає

Пошуки українців, які зникли без зв’язку після руйнівної повені в Непалі та Тибеті, тривають. Станом на 28 серпня українських громадян немає у списках загиблих або поранених, однак доля 56 людей залишається невідомою. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, зв’язок не вдалося встановити з двома туристичними групами – у складі 48 та семи осіб. Ще одна громадянка України перебувала у складі іноземної туристичної групи.

Загиблі у Непалі. Фото: з відкритих джерел

Українські дипломати продовжують координувати пошукову операцію. Посольство України в Китаї підтримує контакт із місцевою владою, а консульські працівники українського посольства в Індії працюють безпосередньо в Непалі.

Дипломати вже провели зустрічі з представниками непальських державних органів, іноземними колегами, туроператорами та представниками готелю, де зупинялася одна з українських груп. Також було звірено списки туристів, надані дипломатичними установами та адміністрацією готелю.

Ситуацію ускладнюють масштабні руйнування та проблеми з доступом до гірських районів. Крім того, рятувальники змушені враховувати ризик повторних зсувів, що значно уповільнює пошукові роботи.

За даними непальської поліції, кількість загиблих унаслідок раптової повені, що почалася в районі Расува, сягнула 489 осіб. Ще 2 381 людина вважається зниклою безвісти.

Серед зниклих – сотні іноземців із різних країн світу. Влада Непалу створила спеціальну групу екстреного реагування для координації пошуково-рятувальної операції.

Українське МЗС наголошує, що консули підтримують постійний зв’язок із рятувальними службами, іноземними дипломатичними представництвами, туроператорами та родичами зниклих. Поки українців немає серед підтверджених жертв, однак пошуки 56 громадян України залишаються одним із головних завдань дипломатів і рятувальників.

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