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Поиски после крушения в Непале продолжаются: количество погибших украинцев ужасает

Украинцев пока нет среди погибших и раненых, однако связь с двумя туристическими группами и еще одной гражданкой Украины до сих пор не установлена

28 августа 2026, 14:40
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Кравцев Сергей

Поиски украинцев, пропавших без связи после разрушительного наводнения в Непале и Тибете, продолжаются. По состоянию на 28 августа украинских граждан нет в списках погибших или раненых, однако судьба 56 человек остается неизвестной. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, связь не удалось установить с двумя туристическими группами – в составе 48 и семи человек. Еще одна гражданка Украины находилась в составе иностранной туристической группы.

Поиски после крушения в Непале продолжаются: количество погибших украинцев ужасает

Погибшие в Непале. Фото: из открытых источников

Украинские дипломаты продолжают координировать поисковую операцию. Посольство Украины в Китае поддерживает контакт с местными властями, а консульские работники украинского посольства в Индии работают непосредственно в Непале.

Дипломаты уже провели встречи с представителями непальских государственных органов, иностранными коллегами, туроператорами и представителями гостиницы, где останавливалась одна из украинских групп. Также были сверены списки туристов, предоставленные дипломатическими учреждениями и администрацией гостиницы.

Ситуацию усложняют масштабные разрушения и проблемы с доступом в горные районы. Кроме того, спасатели вынуждены учитывать риск повторных оползней, что значительно замедляет поисковые работы.

По данным непальской полиции, число погибших в результате начавшегося в районе Расува внезапного наводнения достигло 489 человек. Еще 2 381 человек считается пропавшим без вести.

Среди пропавших – сотни иностранцев из разных стран мира. Власти Непала создали специальную группу экстренного реагирования для координации поисково-спасательной операции.

Украинский МИД отмечает, что консулы поддерживают постоянную связь со спасательными службами, иностранными дипломатическими представительствами, туроператорами и родственниками пропавших. Пока украинцев нет среди подтвержденных жертв, однако поиски 56 граждан Украины остаются одной из главных задач дипломатов и спасателей.

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