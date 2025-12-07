Помер співзасновник та фронтмен ADAM після тривалої боротьби з хворобою

Український музичний простір зазнав втрати — помер Михайло Клименко, лідер та автор пісень популярного гурту ADAM. Про його смерть повідомили в Instagram-історіях колективу. Відомо, що останні місяці співак боровся з тяжким захворюванням — туберкульозним менінгітом, який уражає оболонки головного та спинного мозку.

Михайло Клименко

Ще в листопаді музиканти розповідали, що Клименко тривалий час проходив лікування у реанімації та перебував у критичному стані. Попри зусилля лікарів, він упав у кому, з якої вже не вийшов.

Гурт ADAM був створений у 2015 році в Києві. Окрім Клименка, до складу входить вокалістка та акторка Саша Норова. Колектив став відомим завдяки таким хітам, як "Повільно", "Таку, як є", "Щаслива" та іншим композиціям, що здобували популярність у стрімінгах і на радіо.

