Умер соучредитель и фронтмен ADAM после продолжительной борьбы с болезнью

Украинское музыкальное пространство понесло потери — умер Михаил Клименко, лидер и автор песен популярной группы ADAM. О его смерти сообщили в Instagram-историях коллектива. Известно, что в последние месяцы певец боролся с тяжелым заболеванием — туберкулезным менингитом, поражающим оболочки головного и спинного мозга.

Михаил Клименко

Еще в ноябре музыканты рассказывали, что Клименко долгое время проходил лечение в реанимации и находился в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он впал в кому, из которой уже не вышел.

Группа ADAM была создана в 2015 году в Киеве. Кроме Клименко, в состав входит вокалистка и актриса Саша Норова. Коллектив стал известен благодаря таким хитам, как "Медленно", "Таку, как есть", "Счастлива" и другим композициям, приобретавшим популярность в стримингах и на радио.

