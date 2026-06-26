Поляки повертають українські нагороди та закликають заблокувати євроінтеграцію Києва

Лідер найкрупнішої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) та колишній очільник уряду Ярослав Качинський виступив із жорсткою критикою на адресу України. Політик демонстративно відмовився від державної нагороди України та закликав офіційну Варшаву переглянути підтримку європейських прагнень Києва.

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Приводом для різких заяв стала присутність міського голови Львова на Конференції з питань відновлення України. Коментуючи перспективи залучення польського бізнесу до відбудови сусідньої держави, Качинський висловив скепсис щодо надійності українських партнерів.

"На цій конференції присутній мер Львова", — зауважив лідер PiS, додавши, що вважає посадовця прихильником ідеології бандеризму. — "До того ж він не платить польській фірмі за виконану роботу".

За словами польського політика, подібна поведінка є показовою у двосторонніх відносинах.

"Його присутність — демонстрація того, як Україна поводитиметься з Польщею. Тож не варто плекати ілюзії", — наголосив експрем'єр.

На знак протесту проти політики сучасного керівництва України Качинський оголосив про рішення відмовитися від ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня, який йому вручили раніше.

"Це буде вираженням мого ставлення", — підкреслив очільник опозиції, уточнивши, що демарш спрямований на конкретних посадовців. — "Не стільки до українців, скільки до української еліти".

Політик переконаний, що саме офіційний Київ свідомо йде на загострення історичних суперечок. Головним чинником напруги він назвав нещодавнє присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені "Героїв УПА". Через таку позицію української сторони Качинський вважає за необхідне вдатися до рішучих дій на міжнародній арені. На його думку, Польща має розпочати послідовне блокування ключових переговорних кластерів, які стосуються інтеграції України до Європейського Союзу.

Відео із заявою політика оприлюднив телеканал Telewizja Republika.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міграційні настрої українців у Польщі залишаються однією з найгарячіших тем. Останні дані Eurostat демонструють цікаву тенденцію. Попри розмови про масовий відтік, кількість зареєстрованих шукачів притулку у Польщі тримається на позначці близько 970 тисяч осіб, проте внутрішня динаміка свідчить, що значна частина громадян їде далі на Захід або розглядає інші варіантию