Поляки возвращают украинские награды и призывают заблокировать евроинтеграцию Киева

Лидер самой крупной оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS) и бывший глава правительства Ярослав Качиньский выступил с жесткой критикой в адрес Украины. Политик демонстративно отказался от государственной награды Украины и призвал официальную Варшаву пересмотреть поддержку европейских устремлений Киева.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поводом для резких заявлений стало присутствие городского головы Львова на Конференции по восстановлению Украины. Комментируя перспективы привлечения польского бизнеса к восстановлению соседнего государства, Качиньский выразил скепсис о надежности украинских партнеров.

"На этой конференции присутствует мэр Львова", — отметил лидер PiS, добавив, что считает чиновника сторонником идеологии бандеризма. — "К тому же он не платит польской фирме за проделанную работу".

По словам польского политика, подобное поведение показательно в двусторонних отношениях.

"Его присутствие — демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей. Так что не стоит питать иллюзии", — подчеркнул экс-премьер.

В знак протеста против политики современного руководства Украины Качиньский объявил о решении отказаться от ордена князя Ярослава Мудрого II степени, который ему вручили ранее.

"Это будет выражением моего отношения", — подчеркнул глава оппозиции, уточнив, что демарш направлен на конкретных чиновников. — "Не столько для украинцев, сколько для украинской элиты".

Политик уверен, что именно официальный Киев сознательно идет на обострение исторических споров. Главным фактором напряжения он назвал недавнее присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени Героев УПА. Из-за такой позиции украинской стороны Качиньский считает необходимым прибегнуть к решительным действиям на международной арене. По его мнению, Польша должна начать последовательную блокировку ключевых переговорных кластеров, касающихся интеграции Украины в Европейский Союз.

Видео с заявлением политика обнародовал телеканал Telewizja Republika.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что миграционные настроения украинцев в Польше остаются одной из самых горячих тем. Последние данные Eurostat демонстрируют любопытную тенденцию. Несмотря на разговоры о массовом оттоке, количество зарегистрированных искателей убежища в Польше держится на отметке около 970 тысяч человек, однако внутренняя динамика свидетельствует, что значительная часть граждан едет дальше на Запад или рассматривает другие варианты.