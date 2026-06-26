“Поки СБУ нищить російські НПЗ, НАБУ збирає інформацію про її співробітників”: що заявили експерти

На тлі успішних спецоперацій Служби безпеки України зі знищення НПЗ та промисловості Росії НАБУ активно збирає дані про секретних співробітників СБУ. Така практика може становити загрозу національній безпеці України, особливо зважаючи на те, що частина детективів Бюро підозрюються у співпраці з Росією.

НАБУ. Фото з відкритих джерел

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній. Експерт прокоментував оприлюднені листи, які НАБУ розсилає державним установам, з вимогою надати списки секретних співробітників СБУ.

“Співробітники НАБУ підозрюються у співпраці з РФ, але при цьому продовжують збирати інформацію про секретних співробітників СБУ. Хоча саме Служба відповідає за операції, після яких палають російські НПЗ. Така практика Бюро створює серйозні загрози національній безпеці”, — переконаний він.

При цьому, повідомив експерт, жодного зрозумілого правового обґрунтування таких запитів немає – просто масовий збір інформації.

“Виникають цілком логічні питання. На якій підставі збираються ці дані? Для чого вони потрібні? Хто матиме до них доступ? І кому ця інформація може бути передана?” – зауважив експерт.

Загородній акцентував увагу на закономірності: щойно Україна нарощує удари по військових об'єктах на території Рросії, як НАБУ та САП раптом починають активно цікавитися підприємствами ВПК або торпедують структури, які безпосередньо відповідають за операції проти РФ. На його думку, все це свідчить про те, що боротьба з корупцією давно перестала бути головною функцією НАБУ та САП. Натомість вбачається системний тиск на державний апарат та оборонний сектор, зауважив він.

“НАБУ потребує термінового повного перезавантаження. У таких органах мають працювати люди, які довели свою відданість державі, зокрема ті, хто пройшов службу в армії та розуміє ціну безпеки країни”, – наголосив експерт.

Ексрадник директора ДБР, юрист Олег Шрам своєю чергою також звернув увагу на те, що протиправний збір інформації є не просто перевищенням повноважень НАБУ, з якого “витекло” багато даних, але й створює серйозні загрози нацбезпеці.

“Знаємо багато витоків інформації з НАБУ через журналістів, громадських діячів, депутатів і ін. Невідомо, куди ця інформація може потрапити, тому збір, а тим більше отримання такої інформації НАБУ несе не лише потенційну, але й реальну загрозу нашій національній безпеці та можливості СБУ виконувати покладені на них завдання”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який міф про НАБУ може призвести до безкарності.