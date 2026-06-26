“Поки СБУ нищить російські НПЗ, НАБУ збирає інформацію про її співробітників”: що заявили експерти

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Кречмаровская Наталия
На тлі успішних спецоперацій Служби безпеки України зі знищення НПЗ та промисловості Росії НАБУ активно збирає дані про секретних співробітників СБУ. Така практика може становити загрозу національній безпеці України, особливо зважаючи на те, що частина детективів Бюро підозрюються у співпраці з Росією.
НАБУ. Фото з відкритих джерел
Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній. Експерт прокоментував оприлюднені листи, які НАБУ розсилає державним установам, з вимогою надати списки секретних співробітників СБУ.
При цьому, повідомив експерт, жодного зрозумілого правового обґрунтування таких запитів немає – просто масовий збір інформації.
Загородній акцентував увагу на закономірності: щойно Україна нарощує удари по військових об'єктах на території Рросії, як НАБУ та САП раптом починають активно цікавитися підприємствами ВПК або торпедують структури, які безпосередньо відповідають за операції проти РФ. На його думку, все це свідчить про те, що боротьба з корупцією давно перестала бути головною функцією НАБУ та САП. Натомість вбачається системний тиск на державний апарат та оборонний сектор, зауважив він.
Ексрадник директора ДБР, юрист Олег Шрам своєю чергою також звернув увагу на те, що протиправний збір інформації є не просто перевищенням повноважень НАБУ, з якого “витекло” багато даних, але й створює серйозні загрози нацбезпеці.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який міф про НАБУ може призвести до безкарності.