ЗМІ: Міф про недоторканність працівників НАБУ, створений активістами, може призвести до безкарності

В Україні називають небезпечною тенденцію, коли законні перевірки причетності співробітників НАБУ до правопорушень автоматично трактують як тиск на антикорупційні органи та втручання в їхню незалежність.

НАБУ і САП. Фото з відкритих джерел

Такі інформаційні кампанії швидко підхоплюють окремі депутати, блогери та активісти, пише видання “Українські новини”.

Як приклад журналісти наводять нещодавню заяву НАБУ про встановлення правоохоронцями прослуховуючих пристроїв у одного зі співробітників Бюро. Зазначають, що одразу після цього почала поширюватися інформація про нібито “тиск” на НАБУ, хоча, наголошують, всі дії правоохоронців здійснювалися в межах чинного законодавства.

“Щойно СБУ або інший правоохоронний орган намагатиметься перевірити будь-яку інформацію про можливу причетність конкретного детектива чи групи детективів НАБУ до злочину, одразу вмикається інформаційний шум про "тиск" і "втручання в незалежність", — пише видання.

Журналісти наголошують, що посвідчення працівника НАБУ не надає жодного імунітету від кримінальної відповідальності. Співробітники Бюро, як і представники інших правоохоронних органів, можуть перевірятися у встановленому законом порядку за наявності відповідної інформації, підкреслює ЗМІ.

Водночас видання застерігає від формування в суспільстві уявлення про особливий статус або фактичну недоторканність працівників НАБУ. Журналісти зауважують, що міф про їхній особливий імунітет, який поширюють окремі активісти та блогери, може створити передумови для безкарності.

Видання підкреслює, якщо будь-яку спробу перевірити інформацію про можливий злочин автоматично подаватимуть як атаку на незалежність антикорупційних органів, це може ускладнити роботу з виявлення, документування та припинення правопорушень.



