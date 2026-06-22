СМИ: Миф о неприкосновенности работников НАБУ, созданный активистами, может привести к безнаказанности

В Украине называют опасной тенденцию, когда законные проверки причастности сотрудников НАБУ к правонарушениям автоматически трактуются как давление на антикоррупционные органы и вмешательство в их независимость.

НАБУ и САП. Фото из открытых источников

Такие информационные кампании быстро подхватывают отдельные депутаты, блогеры и активисты, пишет издание "Українські новини".

В качестве примера журналисты приводят недавнее заявление НАБУ об установке правоохранителями прослушивающих устройств у одного из сотрудников Бюро. Отмечают, что сразу после этого начала распространяться информация о якобы "давлении" на НАБУ, хотя, подчеркивают, все действия правоохранителей осуществлялись в рамках действующего законодательства.

"Как только СБУ или другой правоохранительный орган будет пытаться проверить любую информацию о возможной причастности конкретного детектива или группы детективов НАБУ к преступлению, сразу включается информационный шум о "давлении" и "вмешательстве в независимость", — пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что удостоверение работника НАБУ не дает никакого иммунитета от уголовной ответственности. Сотрудники Бюро, как и представители других правоохранительных органов могут проверяться в установленном законом порядке при наличии соответствующей информации, подчеркивает СМИ.

В то же время, издание предостерегает от формирования в обществе представления об особом статусе или фактической неприкосновенности работников НАБУ. Журналисты отмечают, что миф об их особом иммунитете, распространяемом отдельными активистами и блогерами, может создать предпосылки для безнаказанности.

Издание подчеркивает, если любую попытку проверить информацию о возможном преступлении будут автоматически подавать как атаку на независимость антикоррупционных органов, это может осложнить работу по выявлению, документированию и пресечению правонарушений.



