"Пока СБУ уничтожает российские НПЗ, НАБУ собирает информацию о ее сотрудниках": что заявили эксперты

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Кречмаровская Наталия
На фоне успешных спецопераций Службы безопасности Украины по уничтожению НПЗ и промышленности России НАБУ активно собирает данные о секретных сотрудниках СБУ. Такая практика может представлять угрозу национальной безопасности Украины, особенно ввиду того, что часть детективов Бюро подозреваются в сотрудничестве с Россией.
НАБУ. Фото из открытых источников
Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний. Эксперт прокомментировал обнародованные письма, которые НАБУ рассылает государственным учреждениям, с требованием предоставить списки секретных сотрудников СБУ.
При этом, сообщил эксперт, никакого понятного правового обоснования таких запросов нет просто массовый сбор информации.
Загородний акцентировал внимание на закономерностях: как только Украина наращивает удары по военным объектам на территории России, как НАБУ и САП вдруг начинают активно интересоваться предприятиями ВПК или торпедируют структуры, непосредственно отвечающие за операции против РФ. По его мнению, это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией давно перестала быть главной функцией НАБУ и САП. В то же время усматривается системное давление на государственный аппарат и оборонный сектор, отметил он.
Экс-советник директора ДБР, юрист Олег Шрам в свою очередь также обратил внимание на то, что противоправный сбор информации является не просто превышением полномочий НАБУ, из которого "утекло" много данных, но и создает серьезные угрозы нацбезопасности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой миф о НАБУ может привести к безнаказанности.