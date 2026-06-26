"Пока СБУ уничтожает российские НПЗ, НАБУ собирает информацию о ее сотрудниках": что заявили эксперты

На фоне успешных спецопераций Службы безопасности Украины по уничтожению НПЗ и промышленности России НАБУ активно собирает данные о секретных сотрудниках СБУ. Такая практика может представлять угрозу национальной безопасности Украины, особенно ввиду того, что часть детективов Бюро подозреваются в сотрудничестве с Россией.

НАБУ. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний. Эксперт прокомментировал обнародованные письма, которые НАБУ рассылает государственным учреждениям, с требованием предоставить списки секретных сотрудников СБУ.

"Сотрудники НАБУ подозреваются в сотрудничестве с РФ, но при этом продолжают собирать информацию о секретных сотрудниках СБУ. Хотя именно Служба отвечает за операции, после которых горят российские НПЗ. Такая практика Бюро создает серьезные угрозы национальной безопасности", — убежден он.

При этом, сообщил эксперт, никакого понятного правового обоснования таких запросов нет просто массовый сбор информации.

"Возникают вполне логичные вопросы. На каком основании собираются эти данные? Зачем они нужны? Кто будет к ним доступ? И кому эта информация может быть передана?" – заметил эксперт.

Загородний акцентировал внимание на закономерностях: как только Украина наращивает удары по военным объектам на территории России, как НАБУ и САП вдруг начинают активно интересоваться предприятиями ВПК или торпедируют структуры, непосредственно отвечающие за операции против РФ. По его мнению, это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией давно перестала быть главной функцией НАБУ и САП. В то же время усматривается системное давление на государственный аппарат и оборонный сектор, отметил он.

"НАБУ нуждается в срочной полной перезагрузке. В таких органах должны работать люди, которые доказали свою преданность государству, в частности те, кто прошел службу в армии и понимает цену безопасности страны", — подчеркнул эксперт.

Экс-советник директора ДБР, юрист Олег Шрам в свою очередь также обратил внимание на то, что противоправный сбор информации является не просто превышением полномочий НАБУ, из которого "утекло" много данных, но и создает серьезные угрозы нацбезопасности.

"Знаем много утечек информации из НАБУ через журналистов, общественных деятелей, депутатов и др. Неизвестно, куда эта информация может попасть, поэтому сбор, а тем более получение такой информации НАБУ несет не только потенциальную, но и реальную угрозу нашей национальной безопасности и возможности СБУ выполнять возложенные на них задачи", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой миф о НАБУ может привести к безнаказанности.