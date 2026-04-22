Подвиг ціною власного життя: у Києві попрощалися з двірником, який врятував дитину від куль

Столиця схилила голови в жалобі: сьогодні відбулася церемонія прощання з Олександром Пергою, співробітником ЖЕД-103, чий героїчний вчинок вразив увесь Київ. Чоловік помер у медичному закладі від тяжких поранень, які дістав під час кривавого інциденту 18 квітня.

Олександр Григорович присвятив роботі в комунальній сфері останні чотири роки. За словами колег, він залишався "сумлінним, тихим і завжди дбав про порядок та комфорт мешканців". Проте звичайна робоча зміна перетворилася на випробування надлюдською мужністю.

Коли невідомий відкрив вогонь у бік 12-річного підлітка, чоловік без вагань кинувся на допомогу. Олександр Перга фактично виконав роль живого щита, закривши дитину власним тілом. На жаль, травми, отримані під час захисту хлопчика, виявилися несумісними з життям.

Голосіївська райдержадміністрація та мешканці міста висловлюють глибоке захоплення самопожертвою киянина. "Його вчинок — про справжню мужність і людяність", — зазначають у громаді, вшановуючи пам'ять простого двірника з великим серцем.

Висловлюємо щирі співчуття родині Олександра Григоровича. Його героїзм назавжди залишиться в історії міста як приклад найвищої доброчесності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що двоє співробітників поліції, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в столиці 18 квітня, вийшли з-під варти. Мова йде про Михайла Дробницького та Анну Дудіну, чиї дії, за версією слідства, призвели до тяжких наслідків.

Як стало відомо з підтвердження Київської міської прокуратури для "Суспільного", за обох фігурантів було внесено грошову заставу. Раніше суддя призначив кожному суму у розмірі 266 тисяч гривень як альтернативу триманню під вартою.