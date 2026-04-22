Подвиг ценой собственной жизни: в Киеве попрощались с дворником, который спас ребенка от пуль

Столица склонила голову в трауре: сегодня состоялась церемония прощания с Александром Пергой, сотрудником ЖЭД-103, чей героический поступок поразил весь Киев. Мужчина скончался в медицинском учреждении от тяжелых ранений, которые получили во время кровавого инцидента 18 апреля.

Александр Григорьевич посвятил работе в коммунальной сфере последние четыре года. По словам коллег, он оставался "добросовестным, тихим и всегда заботился о порядке и комфорте жителей". Однако обычная рабочая смена превратилась в испытание сверхчеловеческим мужеством.

Когда неизвестный открыл огонь в сторону 12-летнего подростка, мужчина без колебаний бросился на помощь. Александр Перга фактически исполнил роль живого щита, закрыв ребенка своим телом. К сожалению, травмы, полученные при защите мальчика, оказались несовместимыми с жизнью.

Голосеевская райгосадминистрация и жители города выражают глубокий восторг самопожертвованием киевлянина. "Его поступок — о настоящем мужестве и человечности", — отмечают в громаде, чествуя память простого дворника с большим сердцем.

Выражаем искренние соболезнования семье Александра Григорьевича. Его героизм навсегда останется в истории города как пример высочайшей добродетели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что двое сотрудников полиции, подозреваемых в служебной халатности во время теракта в столице 18 апреля, вышли из-под стражи. Речь идет о Михаиле Дробницком и Анне Дудине, чьи действия, по версии следствия, привели к тяжелым последствиям.

Как стало известно из подтверждения Киевской городской прокуратуры для "Суспильного", за обоих фигурантов был внесен денежный залог. Ранее судья назначил каждому сумму в размере 266 тысяч гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.