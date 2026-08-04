Побачення для військових можуть завершитися вбивством: як відрізнити романтику від агентів РФ

Служба безпеки України оприлюднила попередження про нову небезпечну тактику ворога, спрямовану на ліквідацію українських захисників. Російські спецслужби розгорнули масштабне полювання на бійців Сил оборони, використовуючи приманки у вигляді онлайн-побачень та романтичного листування.

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Військова контррозвідка зафіксувала різке зростання активності ворожих агентів, які намагаються увійти в довіру до українських військовослужбовців у цифровому просторі. Для реалізації своїх злочинних намірів окупанти створили розгалужену мережу підставних профілів.

"Щоб заманити військових у "медову пастку", рашисти здебільшого використовують сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах, — наголошують у СБУ, розкриваючи методи роботи ворога. — На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки".

Після встановлення контакту зловмисники призначають військовим рандеву в чітко визначених місцях, де на захисників уже чекає смертельна небезпека. Для вбивства воїнів ворог найчастіше готує саморобні вибухові пристрої на локаціях або застосовує високотоксичні хімічні суміші та психотропи.

Контррозвідники навели кілька цинічних прикладів, коли замахи вдалося попередити завдяки роботі на випередження. Зокрема, навесні минулого року в Харківській області викрили жінку, яка під виглядом допомоги від волонтерів намагалася отруїти бійця їжею та медикаментами, а інша фігурантка відправила воїну смертельну дозу метадону в алкоголі.

"Фігурантка запропонувала йому розпити "подарунок" під час онлайн-побачення по відеозв’язку, — розповідають у відомстві деталі цього кричущого випадку. — Співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм".

Експертиза згодом підтвердила, що вміст пляшки був смертельним. Інший жахливий випадок стався на початку 2026 року в Запоріжжі, де замість дівчини з інтернету на військового в промисловій зоні чекав озброєний нападник.

"Замість неї там з’явився кілер у балаклаві, — зазначають у Службі безпеки України, описуючи зухвалий напад у промзоні. — Він напав на військового зі спини та завдав йому шість ударів ножем у ділянку шиї, грудної клітини, живота і правої ноги".

Сили правопорядку оперативно знешкодили загрозу. Служба безпеки затримала нападника та встановила жінку, яка за завданням фсб з фейкового акаунта вела спілкування із потерпілим та виманила його на місце запланованого замаху.

Наразі за цими та іншими фактами тривають розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам інкримінують державну зраду (ст. 111), умисне вбивство (ст. 115) та терористичний акт (ст. 258). У разі доведення вини зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв'язку з цим відомство звертається до громадян із закликом бути максимально обачними в цифровому просторі.

"Служба безпеки закликає українців, у тому числі військових Сил оборони, бути пильними та вкотре нагадує: якщо до Вас звертаються із подібними "пропозиціями", Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ", — резюмують у спецслужбі.

Незважаючи на витончені та жорстокі методи агресора, українська спецслужба демонструє високу ефективність у протидії цим загрозам. Завдяки пильності оперативників, лише за перші місяці 2026 року вдалося зберегти життя понад пів сотні захисників, нейтралізувавши підступні плани ворога на стадії підготовки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як вечірка для військових могла стати масовим вбивством.