Свидания для военных могут завершиться убийством: как отличить романтику от агентов РФ

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Недилько Ксения
Служба безопасности Украины обнародовала предупреждение о новой опасной тактике врага, направленной на ликвидацию украинских защитников. Российские спецслужбы развернули масштабную охоту на бойцов Сил обороны, используя приманки в виде онлайн-свиданий и романтической переписки.
Иллюстративное фото
Военная контрразведка зафиксировала резкий рост активности вражеских агентов, пытающихся войти в доверие к украинским военнослужащим в цифровом пространстве. Для реализации своих преступных намерений оккупанты создали разветвленную сеть подставных профилей.
После установления контакта злоумышленники назначают военным рандеву в четко определенных местах, где защитников уже ожидает смертельная опасность. Для убийства воинов враг чаще всего готовит самодельные взрывные устройства на локациях или применяет высокотоксичные химические смеси и психотропы.
Контрразведчики привели несколько циничных примеров, когда покушения удалось предупредить благодаря работе на опережение. В частности, весной прошлого года в Харьковской области разоблачена женщина, которая под видом помощи от волонтеров пыталась отравить бойца едой и медикаментами, а другая фигурантка отправила воину смертельную дозу метадона в алкоголе.
Экспертиза впоследствии подтвердила, что содержание бутылки было смертельным. Другой ужасный случай произошел в начале 2026 года в Запорожье, где вместо девушки из интернета военного в промышленной зоне ожидал вооруженный нападающий.
Силы правопорядка оперативно обезвредили угрозу. Служба безопасности задержала нападающего и установила женщину, которая по заданию фсб из фейкового аккаунта вела общение с потерпевшим и выманила его на место запланированного покушения.
По этим и другим фактам продолжаются расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Фигурантам инкриминируют государственную измену (ст. 111), умышленное убийство (ст. 115) и террористический акт (ст. 258). В случае доказательства вины злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В этой связи ведомство обращается к гражданам с призывом быть максимально осмотрительными в цифровом пространстве.
Несмотря на изощренные и жестокие методы агрессора, украинская спецслужба демонстрирует высокую эффективность в противодействии этим угрозам. Благодаря бдительности оперативников, только за первые месяцы 2026 удалось сохранить жизнь более полусотни защитников, нейтрализовав коварные планы врага на стадии подготовки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как вечеринка для военных могла стать массовым убийством.