Свидания для военных могут завершиться убийством: как отличить романтику от агентов РФ

Служба безопасности Украины обнародовала предупреждение о новой опасной тактике врага, направленной на ликвидацию украинских защитников. Российские спецслужбы развернули масштабную охоту на бойцов Сил обороны, используя приманки в виде онлайн-свиданий и романтической переписки.

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Военная контрразведка зафиксировала резкий рост активности вражеских агентов, пытающихся войти в доверие к украинским военнослужащим в цифровом пространстве. Для реализации своих преступных намерений оккупанты создали разветвленную сеть подставных профилей.

"Чтобы заманить военных в "медовую ловушку", решители в большинстве своем используют сайты для знакомств и тематические чаты в мессенджерах, — отмечают в СБУ, раскрывая методы работы врага. — На этих платформах работает враждебная агентура, которая из фейковых аккаунтов предлагает воинам близкие отношения".

После установления контакта злоумышленники назначают военным рандеву в четко определенных местах, где защитников уже ожидает смертельная опасность. Для убийства воинов враг чаще всего готовит самодельные взрывные устройства на локациях или применяет высокотоксичные химические смеси и психотропы.

Контрразведчики привели несколько циничных примеров, когда покушения удалось предупредить благодаря работе на опережение. В частности, весной прошлого года в Харьковской области разоблачена женщина, которая под видом помощи от волонтеров пыталась отравить бойца едой и медикаментами, а другая фигурантка отправила воину смертельную дозу метадона в алкоголе.

"Фигурантка предложила ему распить "подарок" во время онлайн-свидания по видеосвязи, — рассказывают в ведомстве детали этого вопиющего случая. — Сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно перехватили посылку с напитком".

Экспертиза впоследствии подтвердила, что содержание бутылки было смертельным. Другой ужасный случай произошел в начале 2026 года в Запорожье, где вместо девушки из интернета военного в промышленной зоне ожидал вооруженный нападающий.

"Вместо нее там появился киллер в балаклаве, — отмечают в Службе безопасности Украины, описывая дерзкое нападение в промзоне. — Он напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов ножом в участок шеи, грудной клетки, живота и правой ноги".

Силы правопорядка оперативно обезвредили угрозу. Служба безопасности задержала нападающего и установила женщину, которая по заданию фсб из фейкового аккаунта вела общение с потерпевшим и выманила его на место запланированного покушения.

По этим и другим фактам продолжаются расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Фигурантам инкриминируют государственную измену (ст. 111), умышленное убийство (ст. 115) и террористический акт (ст. 258). В случае доказательства вины злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В этой связи ведомство обращается к гражданам с призывом быть максимально осмотрительными в цифровом пространстве.

"Служба безопасности призывает украинцев, в том числе военных Сил обороны, быть бдительными и в очередной раз напоминает: если к Вам обращаются с подобными "предложениями", Вы увидели подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ", — сообщайте об этом СБУ".

Несмотря на изощренные и жестокие методы агрессора, украинская спецслужба демонстрирует высокую эффективность в противодействии этим угрозам. Благодаря бдительности оперативников, только за первые месяцы 2026 удалось сохранить жизнь более полусотни защитников, нейтрализовав коварные планы врага на стадии подготовки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как вечеринка для военных могла стать массовым убийством.