Після затримання отримав інвалідність: через дії ТЦК та поліції на Буковині відкрили кримінальну справу

Черговий гучний інцидент із можливим застосуванням надмірної фізичної сили представниками державних органів під час мобілізаційних заходів отримав офіційне правове продовження. Справа про травмування цивільного громадянина у Чернівецькій області перебуває під особливим контролем правозахисників.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це у своєму офіційному зверненні повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він висловив глибоке обурення діями силовиків, наголосивши, що державні інтереси не можуть бути виправданням для катувань чи знущань.

"Я неодноразово наголошував: жодні завдання держави не можуть виправдовувати порушення прав людини, — підкреслив Омбудсман, — Однак випадки можливого незаконного застосування сили працівниками поліції та військовослужбовцями ТЦК та СП продовжують фіксуватися".

За інформацією правозахисного відомства, постраждалий отримав перелом шийки стегна безпосередньо під час взаємодії з представниками військкомату та правоохоронних органів. Через цю тяжку травму чоловік частково втратив працездатність та отримав статус особи з інвалідністю. При цьому місцеві слідчі органи тривалий час ігнорували злочин і не реєстрували заяву потерпілого.

"Після втручання Офісу Омбудсмана ситуацію вдалося зрушити з місця, — заявив Дмитро Лубінець, деталізуючи, що розслідуванням інциденту за статтею про перевищення повноважень тепер займається Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. — За ініціативою мого Представника з прав людини в місцях несвободи... відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень".

Уповноважений запевнив, що Офіс Президента та правоохоронна система доведуть розслідування до логічного фіналу, а всі винні посадовці понесуть суворе покарання.

"Наголошую: кожен випадок можливого насильства з боку представників держави має отримати правову оцінку, — резюмував Лубінець, закликавши представників ТЦК та МВС діяти виключно у правовому полі. — Безкарності не буде. Права людини та людська гідність мають залишатися безумовною цінністю навіть в умовах воєнного стану".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Миколаєві в ТЦК незаконно утримували чоловіків декілька тижнів.