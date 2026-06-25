Після затримання отримав інвалідність: через дії ТЦК та поліції на Буковині відкрили кримінальну справу

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Недилько Ксения
Черговий гучний інцидент із можливим застосуванням надмірної фізичної сили представниками державних органів під час мобілізаційних заходів отримав офіційне правове продовження. Справа про травмування цивільного громадянина у Чернівецькій області перебуває під особливим контролем правозахисників.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Про це у своєму офіційному зверненні повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він висловив глибоке обурення діями силовиків, наголосивши, що державні інтереси не можуть бути виправданням для катувань чи знущань.
За інформацією правозахисного відомства, постраждалий отримав перелом шийки стегна безпосередньо під час взаємодії з представниками військкомату та правоохоронних органів. Через цю тяжку травму чоловік частково втратив працездатність та отримав статус особи з інвалідністю. При цьому місцеві слідчі органи тривалий час ігнорували злочин і не реєстрували заяву потерпілого.
Уповноважений запевнив, що Офіс Президента та правоохоронна система доведуть розслідування до логічного фіналу, а всі винні посадовці понесуть суворе покарання.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Миколаєві в ТЦК незаконно утримували чоловіків декілька тижнів.