После задержания получил инвалидность: из-за действий ТЦК и полиции в Буковине возбудили уголовное дело

Очередной громкий инцидент с возможным применением чрезмерной физической силы представителями государственных органов в ходе мобилизационных мероприятий получил официальное правовое продолжение. Дело о травмировании гражданского мужчины в Черновицкой области находится под особым контролем правозащитников.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом в своем официальном обращении сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он выразил глубокое возмущение действиями силовиков, подчеркнув, что государственные интересы не могут быть оправданием для пыток или издевательств.

"Я неоднократно отмечал: никакие задачи государства не могут оправдывать нарушения прав человека, — подчеркнул Омбудсман, – Однако случаи возможного незаконного применения силы работниками полиции и военнослужащими ТЦК и СП продолжают фиксироваться".

По информации правозащитного ведомства, пострадавший получил перелом шейки бедра непосредственно во время взаимодействия с представителями военкомата и правоохранительных органов. Из-за этой тяжелой травмы мужчина частично потерял трудоспособность и получил статус лица с инвалидностью. При этом местные следственные органы долгое время игнорировали преступление и не регистрировали заявление потерпевшего.

"После вмешательства Офиса Омбудсмана ситуацию удалось сдвинуть с места, – заявил Дмитрий Лубинец, детализируя, что расследованием инцидента по статье о превышении полномочий теперь занимается Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона. — По инициативе моего представителя по правам человека в местах несвободы... открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий".

Уполномоченный заверил, что Офис Президента и правоохранительная система доведут расследование в логический финал, а все виновные должностные лица понесут суровое наказание.

"Отмечаю: каждый случай возможного насилия со стороны представителей государства должен получить правовую оценку, — резюмировал Лубинец, призвав представителей ТЦК и МВД действовать исключительно в правовом поле. — Безнаказанности не будет. Права человека и человеческое достоинство должны оставаться безусловной ценностью даже в условиях военного положения".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Николаеве в ТЦК незаконно удерживали мужчин несколько недель.