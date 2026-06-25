После задержания получил инвалидность: из-за действий ТЦК и полиции в Буковине возбудили уголовное дело

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Очередной громкий инцидент с возможным применением чрезмерной физической силы представителями государственных органов в ходе мобилизационных мероприятий получил официальное правовое продолжение. Дело о травмировании гражданского мужчины в Черновицкой области находится под особым контролем правозащитников.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом в своем официальном обращении сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он выразил глубокое возмущение действиями силовиков, подчеркнув, что государственные интересы не могут быть оправданием для пыток или издевательств.
По информации правозащитного ведомства, пострадавший получил перелом шейки бедра непосредственно во время взаимодействия с представителями военкомата и правоохранительных органов. Из-за этой тяжелой травмы мужчина частично потерял трудоспособность и получил статус лица с инвалидностью. При этом местные следственные органы долгое время игнорировали преступление и не регистрировали заявление потерпевшего.
Уполномоченный заверил, что Офис Президента и правоохранительная система доведут расследование в логический финал, а все виновные должностные лица понесут суровое наказание.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Николаеве в ТЦК незаконно удерживали мужчин несколько недель.