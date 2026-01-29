Черкаський обласний ТЦК та СП повідомив про шокуючий інцидент, що стався 28 січня в Уманському районі. Під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних місцевий житель напав із ножем на військовослужбовця, який має значний бойовий досвід.

«Підла рука замахнулася на того, хто захищав»: у Черкаському ОТЦК прокоментували напад на свого співробітника

Постраждалий боєць став на захист країни з перших годин повномасштабного вторгнення. "24 лютого 2022 року, він разом із побратимами виїхав на допомогу комбригу і вже о 10:00 вступив у бій". За бої під Ягідним, де його група знищила техніку ворога та повернула тіла полеглих, воїн був нагороджений орденом "За мужність". Після двох поранень на Донеччині він продовжив службу в РТЦК.

Трагедія сталася під час виконання службових обов'язків, які ветерани здійснювали "коректно і згідно Закону". Агресивний чоловік підійшов до групи військових і "одразу наніс одному із них удар ножем в область шиї". У ТЦК зазначають, що бійця врятував "сильний янгол-охоронець": ніж не зачепив сонну артерію.

Побратими затримали нападника на місці. У відомстві наголошують:

"Цей факт підлого нападу — чергове підтвердження того, наскільки деякі громадяни піддалися впливу ворожої пропаганди... Ворог найперше прагне підірвати нашу обороноздатність, посіяти розбрат і внутрішній розкол у нашому суспільстві".

Наразі поранений перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. Керівництво Черкаського ОТЦК тримає процес одужання на особистому контролі та переконане, що "нападник за свій ганебний вчинок отримає від правосуддя як і належить по своїх заслугах".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наявність трьох дітей в Україні більше не є безумовною гарантією захисту від мобілізації. Ключовим фактором для отримання відстрочки тепер є не сам факт батьківства, а реальне утримання дітей. Про це розповів член комітету Національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц.