«Подлая рука замахнулась на того, кто защищал»: в Черкасском ОТЦК прокомментировали нападение на своего сотрудника

29 января 2026, 18:28
Недилько Ксения

Черкасский областной ТЦК и СП сообщил о шокирующем инциденте, произошедшем 28 января в Уманском районе. Во время мероприятий по оповещению военнообязанных местный житель напал с ножом на военнослужащего, имеющего значительный боевой опыт.

Пострадавший боец встал на защиту страны с первых часов полномасштабного вторжения. "24 февраля 2022 года он вместе с собратьями выехал на помощь комбригу и уже в 10:00 вступил в бой". За бои под Ягодным, где его группа уничтожила технику врага и вернула тела павших, воин был награжден орденом "За мужество". После двух ранений в Донецкой области он продолжил службу в РТЦК.

Трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей, которые ветераны осуществляли "корректно и согласно Закону". Агрессивный мужчина подошел к группе военных и "сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи". В ТЦК отмечают, что бойца спас "сильный ангел-хранитель": нож не задел сонную артерию.

Побратимы задержали нападающего на месте. В ведомстве подчеркивают:

"Этот факт подлого нападения — очередное подтверждение того, насколько некоторые граждане подверглись враждебной пропаганде... Враг прежде всего стремится подорвать нашу обороноспособность, посеять раздор и внутренний раскол в нашем обществе".

В настоящее время раненый находится в больнице, где ему оказывают помощь. Руководство Черкасского ОТЦК держит процесс выздоровления на личном контроле и убеждено, что "нападающий за свой позорный поступок получит от правосудия по-прежнему по своим заслугам".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наличие троих детей в Украине больше не является безусловной гарантией защиты от мобилизации. Ключевым фактором для получения отсрочки теперь не сам факт отцовства, а реальное содержание детей. Об этом рассказал член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
