В Україні розпочалася активна підготовка до весняного водопілля. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела спільну нараду з керівництвом МВС, Мінвідновлення, Мінсоцполітики та ДСНС щодо запобігання наслідкам паводків.

Підготовка до великої води: Юлія Свириденко повідомила про заходи через загрозу у березні

За наявними прогнозами, у центральних областях початок підйому рівня води очікується вже з кінця березня. Як зазначила урядовиця: "Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині".

Наразі в усіх областях уже розгорнуто роботу ситуаційних центрів, які забезпечують цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки та постійний обмін даними між місцевими адміністраціями та рятувальниками.

За результатами наради було надано відповідні розпорядження профільним службам та керівникам ОВА: "Доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків".

Окрему увагу уряд приділяє соціальному захисту населення. Наразі розробляється спеціальний алгоритм допомоги громадам, які можуть постраждати від стихії.

"Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп", — повідомила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через негоду на Полтавщині склалася складна ситуація з підтопленнями та електропостачанням. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що "через інтенсивні опади та сильний вітер маємо підтоплення в громадах області".

За словами голови ОВА, стихія спричинила значні логістичні проблеми: "Вода зайшла на окремі ділянки доріг, ускладнила рух транспорту. Подекуди підтоплені приватні домоволодіння". Без електропостачання залишаються 69 населених пунктів.