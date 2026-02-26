logo

Подготовка к большой воде: Юлия Свириденко сообщила о мероприятиях из-за угрозы в марте
НОВОСТИ

Подготовка к большой воде: Юлия Свириденко сообщила о мероприятиях из-за угрозы в марте

«Потенциальная опасность для центральных областей»: Кабмин провел совещание по реагированию на паводки

26 февраля 2026, 16:59
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украине началась активная подготовка к весеннему половодью. Премьер-министр Юлия Свириденко провела совместное совещание с руководством МВД, Минвосстановления, Минсоцполитики и ГСЧС по предотвращению последствий паводков.

По имеющимся прогнозам, в центральных областях начало подъема уровня воды ожидается уже с конца марта. Как отметила чиновник: "Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и Одесской области".

В настоящее время во всех областях уже развернута работа ситуационных центров, обеспечивающих круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки и постоянный обмен данными между местными администрациями и спасателями.

По результатам совещания были предоставлены соответствующие распоряжения профильным службам и руководителям ОВА: "Поручили ГСЧС и председателям ОВА сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий".

Особое внимание правительство уделяет социальной защите населения. Разрабатывается специальный алгоритм помощи громадам, которые могут пострадать от стихии.

"Готовим также механизм поддержки людей и громад в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплаты денежной помощи, в частности, на оздоровление детей, и дополнительной поддержки уязвимых групп", — сообщила Юлия Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за непогоды в Полтавской области сложилась сложная ситуация с подтоплениями и электроснабжением. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что "из-за интенсивных осадков и сильного ветра имеем подтопление в громадах области".

По словам главы ОВА, стихия повлекла за собой значительные логистические проблемы: "Вода зашла на отдельные участки дорог, усложнила движение транспорта. Кое-где подтоплены частные домовладения". Без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов.



