Через негоду на Полтавщині склалася складна ситуація з підтопленнями та електропостачанням. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що "через інтенсивні опади та сильний вітер маємо підтоплення в громадах області".

Критична ситуація в Полтаві та районах: голова ОВА закликав громади до максимальної мобілізації ресурсів

За словами голови ОВА, стихія спричинила значні логістичні проблеми: "Вода зайшла на окремі ділянки доріг, ускладнила рух транспорту. Подекуди підтоплені приватні домоволодіння". Станом на зараз без електропостачання залишаються 69 населених пунктів.

Загалом зафіксовано 260 звернень щодо підтоплень, причому найбільша кількість заявок надійшла з Полтави. Наразі триває відкачування води, а енергетики працюють над відновленням мереж. Дяківнич звернувся до місцевої влади з вимогою: "Прошу громади максимально задіяти власну техніку та ресурси", наголосивши, що підрозділи ДСНС мають зосереджуватися насамперед на випадках, де є загроза життю людей.

Посадовець також розкритикував якість реагування в деяких районах, зазначивши, що "швидкість й злагодженість дозволяють стабілізувати ситуацію оперативно. Але, на жаль, такий підхід не всюди".

Ситуація може погіршитися найближчим часом через похолодання. "Усі служби мають бути в повній готовності до ускладнення погодних умов і можливого льодоутворення", — підкреслив Дяківнич. Він також закликав до особливої пильності, "розуміючи що ворог, зазвичай бʼє в найскладніші для нас моменти".

