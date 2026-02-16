logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Критична ситуація в Полтаві та районах: голова ОВА закликав громади до максимальної мобілізації ресурсів
commentss НОВИНИ Всі новини

Критична ситуація в Полтаві та районах: голова ОВА закликав громади до максимальної мобілізації ресурсів

Масштабні підтоплення та знеструмлення на Полтавщині: Віталій Дяківнич повідомив про наслідки негоди

16 лютого 2026, 22:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Через негоду на Полтавщині склалася складна ситуація з підтопленнями та електропостачанням. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що "через інтенсивні опади та сильний вітер маємо підтоплення в громадах області".

Критична ситуація в Полтаві та районах: голова ОВА закликав громади до максимальної мобілізації ресурсів

Критична ситуація в Полтаві та районах: голова ОВА закликав громади до максимальної мобілізації ресурсів

За словами голови ОВА, стихія спричинила значні логістичні проблеми: "Вода зайшла на окремі ділянки доріг, ускладнила рух транспорту. Подекуди підтоплені приватні домоволодіння". Станом на зараз без електропостачання залишаються 69 населених пунктів.

Загалом зафіксовано 260 звернень щодо підтоплень, причому найбільша кількість заявок надійшла з Полтави. Наразі триває відкачування води, а енергетики працюють над відновленням мереж. Дяківнич звернувся до місцевої влади з вимогою: "Прошу громади максимально задіяти власну техніку та ресурси", наголосивши, що підрозділи ДСНС мають зосереджуватися насамперед на випадках, де є загроза життю людей.

Посадовець також розкритикував якість реагування в деяких районах, зазначивши, що "швидкість й злагодженість дозволяють стабілізувати ситуацію оперативно. Але, на жаль, такий підхід не всюди".

Ситуація може погіршитися найближчим часом через похолодання. "Усі служби мають бути в повній готовності до ускладнення погодних умов і можливого льодоутворення", — підкреслив Дяківнич. Він також закликав до особливої пильності, "розуміючи що ворог, зазвичай бʼє в найскладніші для нас моменти".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські моніторингові ресурси попереджають про підготовку масштабної атаки з боку РФ, що може відбутися вже найближчої ночі. За наявними даними, "Путін хоче вночі сильно обстріляти нашу країну, щоб мати якийсь козир перед завтрашніми мирними перемовинами у Женеві".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини