Из-за непогоды в Полтавской области сложилась сложная ситуация с подтоплениями и электроснабжением. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что "из-за интенсивных осадков и сильного ветра есть подтопление в общинах области".

Критическая ситуация в Полтаве и районах: глава ОВА призвал громады к максимальной мобилизации ресурсов

По словам главы ОВА, стихия повлекла за собой значительные логистические проблемы: "Вода зашла на отдельные участки дорог, усложнила движение транспорта. Кое-где подтоплены частные домовладения". На сегодняшний день без электроснабжения остаются 69 населенных пунктов.

Всего зафиксировано 260 обращений по подтоплениям, причем наибольшее количество заявок поступило из Полтавы. В настоящее время продолжается откачка воды, а энергетики работают над восстановлением сетей. Дякивнич обратился к местным властям с требованием: "Прошу громады максимально задействовать собственную технику и ресурсы", подчеркнув, что подразделения ГСЧС должны сосредотачиваться прежде всего на случаях, где есть угроза жизни людей.

Чиновник также раскритиковал качество реагирования в некоторых районах, отметив, что "скорость и слаженность позволяют стабилизировать ситуацию оперативно. Но, к сожалению, такой подход не повсюду".

Ситуация может ухудшиться в ближайшее время из-за похолодания. "Все службы должны быть в полной готовности к усложнению погодных условий и возможному ледообразованию", — подчеркнул Дякивнич. Он также призвал к особой бдительности, "понимая, что враг обычно бьет в самые сложные для нас моменты".

