Остання місія командира: авіація України втратила одного з кращих пілотів — полковника Довгача

Українська авіаційна родина зазнала непоправної втрати. Сьогодні, 9 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Сході країни загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України, полковник Олександр Довгач.

Полковник Олександр Довгач. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Політ відбувався в умовах надскладної обстановки: ворог мав значну чисельну перевагу в повітрі та активно застосовував потужні засоби ППО. Попри небезпеку, полковник виконав поставлене завдання, проте цей виліт став для нього останнім.

"На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни", — зазначили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Олександр Довгач був зразком мужності та професіоналізму. З початку повномасштабної війни він особисто очолював найскладніші операції, а його підрозділ завдавав нищівних ударів по окупантах. На рахунку пілота — сотні вильотів, знищена техніка, пункти управління та засоби зв’язку ворога. Він захищав небо над Київщиною, звільняв Харківщину, Херсонщину та боровся за острів Зміїний.

У ПС ЗСУ підкреслюють, що командир завжди обирав найризикованіші маршрути: "Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії". Окрім ураження наземних цілей, він неодноразово забезпечував прикриття для побратимів та перехоплював ворожі ракети й дрони.

Наразі триває встановлення всіх обставин загибелі офіцера. Командування та бойові товариші висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя.

Світла пам’ять захиснику неба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лютому 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон" повідомила про важку втрату у своїх лавах. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж ударного гелікоптера Мі-24.

У бригаді наголосили на професіоналізмі та відвазі загиблих пілотів, які до останнього подиху боронили українське небо.