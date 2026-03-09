Остання місія командира: авіація України втратила одного з кращих пілотів — полковника Довгача

Рубрики
Недилько Ксения
Українська авіаційна родина зазнала непоправної втрати. Сьогодні, 9 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Сході країни загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України, полковник Олександр Довгач.
Полковник Олександр Довгач. Фото: Повітряні Сили ЗСУ
Політ відбувався в умовах надскладної обстановки: ворог мав значну чисельну перевагу в повітрі та активно застосовував потужні засоби ППО. Попри небезпеку, полковник виконав поставлене завдання, проте цей виліт став для нього останнім.
Олександр Довгач був зразком мужності та професіоналізму. З початку повномасштабної війни він особисто очолював найскладніші операції, а його підрозділ завдавав нищівних ударів по окупантах. На рахунку пілота — сотні вильотів, знищена техніка, пункти управління та засоби зв’язку ворога. Він захищав небо над Київщиною, звільняв Харківщину, Херсонщину та боровся за острів Зміїний.
У ПС ЗСУ підкреслюють, що командир завжди обирав найризикованіші маршрути: "Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії". Окрім ураження наземних цілей, він неодноразово забезпечував прикриття для побратимів та перехоплював ворожі ракети й дрони.
Наразі триває встановлення всіх обставин загибелі офіцера. Командування та бойові товариші висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя.
Світла пам’ять захиснику неба.
У бригаді наголосили на професіоналізмі та відвазі загиблих пілотів, які до останнього подиху боронили українське небо.