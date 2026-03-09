Последняя миссия командира: авиация Украины потеряла одного из лучших пилотов — полковника Довгача

Украинская авиационная семья понесла невосполнимую потерю. Сегодня, 9 марта 2026, во время выполнения боевого задания на Востоке страны погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины, полковник Александр Довгач.

Полковник Александр Довгач. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Полет проходил в условиях сверхсложной обстановки: враг имел значительное численное преимущество в воздухе и активно применял мощные средства ПВО. Несмотря на опасность, полковник выполнил поставленную задачу, однако этот вылет стал для него последним.

"К сожалению, есть еще одна болезненная потеря для нашей авиационной семьи и всей страны", — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Александр Довгач был образцом мужества и профессионализма. С начала полномасштабной войны он лично возглавлял самые сложные операции, а его подразделение наносило сокрушительные удары по оккупантам. На счету пилота – сотни вылетов, уничтожена техника, пункты управления и средства связи врага. Он защищал небо над Киевщиной, освобождал Харьковщину, Херсонщину и сражался за остров Змеиный.

В ВС ВСУ подчеркивают, что командир всегда выбирал самые рискованные маршруты: "Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия". Кроме поражения наземных целей он неоднократно обеспечивал прикрытие для побратимов и перехватывал вражеские ракеты и дроны.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели офицера. Командование и боевые товарищи выражают искренние соболезнования семье павшего Героя.

Светлая память защитника неба.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в феврале 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила о тяжелой потере в своих рядах. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж ударного вертолета Ми-24.

В бригаде отметили профессионализм и отвагу погибших пилотов, которые до последнего дыхания защищали украинское небо.