Опалення на Івано-Франківщині могло обернутися трагедією

Чадний газ став причиною отруєння жінки та її двох дітей

14 жовтня 2025, 15:22
На Івано-Франківщині 46-річна жінка та двоє дітей — 9 та 6 років — отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували до лікарні про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

Опалення на Івано-Франківщині могло обернутися трагедією

Опалення на Івано-Франківщині могло обернутися трагедією

За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку.

Рятувальники нагадують, що чадний газ це смертельно небезпечна речовина без запаху, кольору та смаку. Отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну. Щоб уникнути трагедії:

- регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів,

- очищуйте димоходи та вентиляційні канали,

- не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду,

- встановіть сигналізатори чадного газу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на вулиці відчутно холоднішає, однак сподіватися на старт опалювального сезону українцям не варто. У Львові, де денна температура знизиться до +5 градусів, включати опалення поки не планують. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

Після масованого обстрілу Києва та інших регіонів Львів вирішили перевести у режим тестування. Мер міста пояснив, що це роблять щороку, однак вперше одночасно по всьому місту. Однак, попри підготовку до можливого блекауту, про що говорили ще з літа, львів'янам доведеться самим подбати про опалення своїх осель. 

Садовий погодився, що справді холодно, “але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення”. За словами мера міста, щоб подати опалення просто немає газу. 



