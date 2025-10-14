В Ивано-Франковской области 46-летняя женщина и двое детей — 9 и 6 лет — отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Отопление в Ивано-Франковской области могло обернуться трагедией

По предварительным данным, вероятной причиной отравления стала неисправность твердотопливной печи в частном жилом доме.

Спасатели напоминают , что угарный газ – это смертельно опасное вещество без запаха, цвета и вкуса. Отравление может произойти незаметно, особенно во время сна. Чтобы избежать трагедии:

— регулярно проверяйте исправность отопительных приборов,

— очищайте дымоходы и вентиляционные каналы,

— не оставляйте работающие печи или обогреватели без присмотра,

— установите сигнализаторы угарного газа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на улице ощутимо холодает, однако надеяться на старт отопительного сезона украинцам не стоит. Во Львове, где дневная температура снизится до 5 градусов, включать в себя отопление пока не планируют. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый.

После массированных обстрелов Киева и других регионов Львов решили перевести в режим тестирования. Мэр города объяснил, что это делают каждый год, однако впервые одновременно по всему городу. Однако, несмотря на подготовку к возможному блекауту, о чем говорили еще с лета, львовянам придется самим позаботиться об отоплении своих домов.

Садовый согласился, что действительно холодно, "но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление". По словам мэра города, чтобы подать отопление, просто нет газа.