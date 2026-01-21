Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів, який дислокувався на Сумщині. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Офіцер ЗСУ катував підопічних та імітував розстріл – ДБР

За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство.

Протиправні дії розпочалися після того, як двоє військовослужбовців записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із солдатів оприлюднив цей запис у соціальній мережі.

Після публікації відео заступник командира батальйону почав цілеспрямовано переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів — під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл.

Після цього офіцер жорстоко побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих розірвався меніск, а сам шолом деформувався.

Оскільки відео з мережі не видалили, обвинувачений ще більше загострив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення.

Крім того, слідство встановило ще один епізод насильства. Маючи робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону, перед службовою нарадою обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.

Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

У ДБР при цьому наголошують, що у Збройних Силах України будь-які знущання, катування чи приниження військовослужбовців є абсолютно неприпустимими.

"Державне бюро розслідувань принципово реагує на кожен такий факт, незалежно від посади чи звання фігурантів, забезпечуючи невідворотність відповідальності за злочини проти власних підлеглих. ДБР наголошує: жодні минулі заслуги чи участь у бойових діях не можуть бути виправданням для порушення закону. Кожен командир зобов’язаний дотримуватися військової дисципліни та поважати права своїх підлеглих", – зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналісти розслідувального проєкту Схеми ідентифікували російських хірургів, які, ймовірно, причетні до катування українського військовополоненого Андрія Переверзева — під час хірургічного втручання на його тілі могли навмисно випалити напис "слава россии".