Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одного из батальонов, дислоцировавшегося в Сумской области. Обвинительный акт был направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Офицер ВСУ пытал подопечных и имитировал расстрел – ГБР

По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие.

Противоправные действия начались после того, как двое военнослужащих записали на мобильный телефон разговор с командиром, во время которого тот угрожал им расстрелом в случае отказа выполнять его указания. Впоследствии один из солдат обнародовал эту запись в социальной сети.

После публикации видео заместитель командира батальона начал целенаправленно преследовать авторов записи. Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух потерпевших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел.

После этого офицер жестоко избил солдат военным шлемом, нанося удары по голове и туловищу. В результате избиения у одного из потерпевших разорвался мениск, а сам шлем деформировался.

Поскольку видео из сети не удалили, обвиняемый еще больше обострил давление. Он приказал принести автомат, расстрелял мобильный телефон, а затем прицельно выстрелил в стопу одного из пострадавших. После этого офицер дал указание оформить ранения как якобы самоувечье.

Кроме того, следствие установило еще один эпизод насилия. Имея рабочий конфликт с другим заместителем командира батальона, перед служебным совещанием обвиняемый ударил его в голову, нанеся телесные повреждения.

Офицеру инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

В ГБР при этом отмечают, что в Вооруженных Силах Украины любые издевательства, пытки или унижения военнослужащих абсолютно недопустимы.

"Государственное бюро расследований принципиально реагирует на каждый такой факт независимо от должности или звания фигурантов, обеспечивая неотвратимость ответственности за преступления против собственных подчиненных. ГБР отмечает, что никакие прошлые заслуги или участие в боевых действиях не могут быть оправданием для нарушения закона. Каждый командир обязан соблюдать военную дисциплину и уважать права своих подчиненных", – отметили правоохранители.

