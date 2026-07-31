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НП на військовому полігоні у Хмельницькому: через детонацію боєприпасів поранено чотирьох бійців, є зниклі

«Огляд території розпочнуть після завершення вибухів»: деталі провадження щодо детонації на полігоні у Хмельницькому

31 липня 2026, 18:21
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Недилько Ксения

Через масштабну детонацію боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією слідства, надзвичайна подія трапилася сьогодні, 31 липня 2026 року, приблизно об 11:55 в обласному центрі.

НП на військовому полігоні у Хмельницькому: через детонацію боєприпасів поранено чотирьох бійців, є зниклі

Вибухи у Хмельницькому

Внаслідок вибухів осколкові та мінно-вибухові поранення дістали четверо українських захисників. Усіх травмованих оперативно евакуювали з епіцентру події та госпіталізували до лікарні. Наразі лікарі борються за їхнє життя, а профільні фахівці встановлюють точний ступінь тяжкості отриманих ними ушкоджень.

Окрім поранених, ситуація ускладнюється відсутністю інформації про долю ще кількох осіб. У Хмельницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону підтвердили, що з ними втрачено контакт.

"Наразі також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події, — офіційно повідомили у відомстві, додавши: — Інформація щодо їхнього місцезнаходження уточнюється".

Паралельно з наданням медичної допомоги та пошуковими роботами слідча група розпочала перші процесуальні дії. Правоохоронці вже опитують свідків та осіб, відповідальних за безпеку на об'єкті, щоб покроково відновити хронологію подій.

"Правоохоронці вже розпочали допити командування, — констатували у прокуратурі, розповідаючи про роботу слідчих, — та військовослужбовців відповідної військової частини".

Водночас повноцінно дослідити епіцентр вибухів фахівці наразі не можуть через високі ризики для життя. Снаряди на території об'єкта все ще продовжують вибухати. Через це криміналісти чекають на стабілізацію ситуації, аби розпочати збір речових доказів.

"Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації, — резюмували у відомстві, наголошуючи на важливості безпекового фактора, — та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів".

За фактом інциденту заведено справу за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України. Слідчі розцінюють подію як порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами, що призвело до травмування кількох осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень у Хмельницькому почалися вибухи, повітряну тривогу оголошено не було.



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