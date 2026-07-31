ЧП на военном полигоне в Хмельницком: из-за детонации боеприпасов ранены четыре бойца, есть пропавшие

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Недилько Ксения
Из-за масштабной детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком правоохранительные органы открыли уголовное производство. По предварительной информации следствия, чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 31 июля 2026 года, примерно в 11:55 в областном центре.
Взрывы в Хмельницком
В результате взрывов осколочные и минно-взрывные ранения получили четверо украинских защитников. Всех травмированных оперативно эвакуировали из эпицентра происшествия и госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи борются за их жизнь, а профильные специалисты устанавливают точную степень тяжести полученных ими повреждений.
Кроме раненых, ситуация усугубляется отсутствием информации о судьбе еще нескольких человек. В Хмельницкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона подтвердили, что с ними потерян контакт.
Параллельно с оказанием медицинской помощи и поисковыми работами следственная группа начала первые процессуальные действия. Правоохранители уже опрашивают свидетелей и лиц, ответственных за безопасность объекта, чтобы пошагово восстановить хронологию событий.
В то же время полноценно исследовать эпицентр взрывов специалисты пока не могут из-за высоких рисков для жизни. Снаряды на территории объекта все еще продолжают взрываться. Поэтому криминалисты ожидают стабилизации ситуации, чтобы начать сбор вещественных доказательств.
По факту инцидента возбуждено дело по части 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины. Следователи расценивают произошедшее как нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, что привело к травмированию нескольких человек.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем в Хмельницком начались взрывы, воздушная тревога объявлена не была.