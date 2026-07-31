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ЧП на военном полигоне в Хмельницком: из-за детонации боеприпасов ранены четыре бойца, есть пропавшие

«Осмотр территории начнут после завершения взрывов»: детали производства по детонации на полигоне в Хмельницком

31 июля 2026, 18:21
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Недилько Ксения

Из-за масштабной детонации боеприпасов на территории военного полигона в Хмельницком правоохранительные органы открыли уголовное производство. По предварительной информации следствия, чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 31 июля 2026 года, примерно в 11:55 в областном центре.

ЧП на военном полигоне в Хмельницком: из-за детонации боеприпасов ранены четыре бойца, есть пропавшие

Взрывы в Хмельницком

В результате взрывов осколочные и минно-взрывные ранения получили четверо украинских защитников. Всех травмированных оперативно эвакуировали из эпицентра происшествия и госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи борются за их жизнь, а профильные специалисты устанавливают точную степень тяжести полученных ими повреждений.

Кроме раненых, ситуация усугубляется отсутствием информации о судьбе еще нескольких человек. В Хмельницкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона подтвердили, что с ними потерян контакт.

"В настоящее время также отсутствует связь с несколькими находившимися на месте происшествия военнослужащими, — официально сообщили в ведомстве, добавив: — Информация об их местонахождении уточняется".

Параллельно с оказанием медицинской помощи и поисковыми работами следственная группа начала первые процессуальные действия. Правоохранители уже опрашивают свидетелей и лиц, ответственных за безопасность объекта, чтобы пошагово восстановить хронологию событий.

"Правоохранители уже приступили к допросам командования, — констатировали в прокуратуре, рассказывая о работе следователей, — и военнослужащих соответствующей воинской части".

В то же время полноценно исследовать эпицентр взрывов специалисты пока не могут из-за высоких рисков для жизни. Снаряды на территории объекта все еще продолжают взрываться. Поэтому криминалисты ожидают стабилизации ситуации, чтобы начать сбор вещественных доказательств.

"Обзор места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации, — резюмировали в ведомстве, отмечая важность фактора безопасности, — и получение безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, повлекшие взрывы".

По факту инцидента возбуждено дело по части 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины. Следователи расценивают произошедшее как нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, что привело к травмированию нескольких человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем в Хмельницком начались взрывы, воздушная тревога объявлена не была.



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