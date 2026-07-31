У Хмельницькому прогриміли потужні вибухи без повітряної тривоги: над містом піднявся величезний стовп диму

У Хмельницькому пролунала серія потужних вибухів, які супроводжувалися подальшими звуками повторної детонації. Як повідомляють регіональні пабліки, у небі над місцем події утворилася величезна хмара диму у формі "гриба". Прикметно, що сирени повітряної тривоги в регіоні перед інцидентом не вмикалися.

Дим після вибуху у Хмельницькому. Фото: місцеві пабліки

Надзвичайна подія одразу опинилася в центрі уваги обласної влади. Ситуацію у місті оперативно прокоментував керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"В обласному центрі пролунало декілька вибухів, — офіційно підтвердив очільник ОВА о 12:18, додавши заспокійливі дані: — За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Наразі у зоні інциденту розгорнуто екстрені заходи для ліквідації наслідків та з'ясування причин того, що сталося. Профільні фахівці намагаються встановити повну картину подій.

"На місці працюють усі відповідні служби, — зазначив посадовець, розповідаючи про хід розслідування. — Обставини події та детальна інформація встановлюються".

Керівництво ОВА наполегливо просить мешканців обласного центру та регіону утриматися від поширення чуток та неперевірених кадрів з місця події.

"Просимо зберігати спокій, — резюмував Сергій Тюрін, наголошуючи на важливості медіагігієни, — та користуватися лише офіційними джерелами інформації".

Наразі збір даних триває, інформація про масштаби руйнувань та причини вибухів постійно оновлюється.