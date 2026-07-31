У Хмельницькому прогриміли потужні вибухи без повітряної тривоги: над містом піднявся величезний стовп диму

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Недилько Ксения
У Хмельницькому пролунала серія потужних вибухів, які супроводжувалися подальшими звуками повторної детонації. Як повідомляють регіональні пабліки, у небі над місцем події утворилася величезна хмара диму у формі "гриба". Прикметно, що сирени повітряної тривоги в регіоні перед інцидентом не вмикалися.
Дим після вибуху у Хмельницькому. Фото: місцеві пабліки
Надзвичайна подія одразу опинилася в центрі уваги обласної влади. Ситуацію у місті оперативно прокоментував керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Наразі у зоні інциденту розгорнуто екстрені заходи для ліквідації наслідків та з'ясування причин того, що сталося. Профільні фахівці намагаються встановити повну картину подій.
Керівництво ОВА наполегливо просить мешканців обласного центру та регіону утриматися від поширення чуток та неперевірених кадрів з місця події.
Наразі збір даних триває, інформація про масштаби руйнувань та причини вибухів постійно оновлюється.