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В Хмельницком прогремели мощные взрывы без воздушной тревоги: над городом поднялся огромный столб дыма

«На месте работают все соответствующие службы»: в Хмельницком зафиксировали масштабные взрывы, власти призывают к спокойствию

31 июля 2026, 12:24
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Недилько Ксения

В Хмельницком раздалась серия мощных взрывов, сопровождавшихся последующими звуками повторной детонации. Как сообщают региональные паблики, в небе над местом происшествия образовалось огромное облако дыма в форме "гриба". Примечательно, что сирены воздушной тревоги в регионе перед инцидентом не включались.

В Хмельницком прогремели мощные взрывы без воздушной тревоги: над городом поднялся огромный столб дыма

Дым после взрыва в Хмельницком. Фото: местные паблики

Происшествие сразу оказалось в центре внимания областных властей. Ситуацию в городе оперативно прокомментировал руководитель Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин.

"В областном центре раздалось несколько взрывов, — официально подтвердил глава ОВА в 12:18, добавив успокоительные данные: — По предварительной информации, пострадавших нет".

В настоящее время в зоне инцидента развернуты экстренные меры по ликвидации последствий и выяснению причин случившегося. Профильные специалисты пытаются установить полную картину событий.

"На месте работают все соответствующие службы, — отметил чиновник, рассказывая о ходе расследования. — Обстоятельства случившегося и подробная информация устанавливаются".

Руководство ОВА настойчиво просит жителей областного центра и региона воздержаться от слухов и непроверенных кадров с места происшествия.

"Просим сохранять спокойствие, — резюмировал Сергей Тюрин, отмечая важность медиагигиены, — и пользоваться только официальными источниками информации".

Сбор данных продолжается, информация о масштабах разрушений и причинах взрывов постоянно обновляется.



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