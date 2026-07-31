В Хмельницком прогремели мощные взрывы без воздушной тревоги: над городом поднялся огромный столб дыма

В Хмельницком раздалась серия мощных взрывов, сопровождавшихся последующими звуками повторной детонации. Как сообщают региональные паблики, в небе над местом происшествия образовалось огромное облако дыма в форме "гриба". Примечательно, что сирены воздушной тревоги в регионе перед инцидентом не включались.

Дым после взрыва в Хмельницком. Фото: местные паблики

Происшествие сразу оказалось в центре внимания областных властей. Ситуацию в городе оперативно прокомментировал руководитель Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин.

"В областном центре раздалось несколько взрывов, — официально подтвердил глава ОВА в 12:18, добавив успокоительные данные: — По предварительной информации, пострадавших нет".

В настоящее время в зоне инцидента развернуты экстренные меры по ликвидации последствий и выяснению причин случившегося. Профильные специалисты пытаются установить полную картину событий.

"На месте работают все соответствующие службы, — отметил чиновник, рассказывая о ходе расследования. — Обстоятельства случившегося и подробная информация устанавливаются".

Руководство ОВА настойчиво просит жителей областного центра и региона воздержаться от слухов и непроверенных кадров с места происшествия.

"Просим сохранять спокойствие, — резюмировал Сергей Тюрин, отмечая важность медиагигиены, — и пользоваться только официальными источниками информации".

Сбор данных продолжается, информация о масштабах разрушений и причинах взрывов постоянно обновляется.