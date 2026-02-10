Новий скандал: що знайшли у квартирі детектива НАБУ

Рубрики
Ткачова Марія
У помешканні керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України виявили незаконний пристрій аудіоконтролю. Йдеться про посадовця, який безпосередньо займається розслідуванням корупційних схем у сфері оборонних закупівель.
Прослушка у квартирі детектива НАБУ
Зокрема, підрозділ веде справи, пов’язані з можливими махінаціями під час закупівель безпілотних літальних апаратів. Сам керівник також входить до слідчої групи у резонансній справі "Мідас".
За попередньою інформацією, спробу встановлення "прослушки" могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів. Офіційно ця версія наразі перевіряється.
У НАБУ повідомили, що за фактом виявлення незаконного прослуховування відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причетні особи.
Інцидент викликає серйозні питання щодо тиску на антикорупційні органи, особливо в контексті розслідувань, пов’язаних з оборонною сферою під час війни.