logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Новий скандал: що знайшли у квартирі детектива НАБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий скандал: що знайшли у квартирі детектива НАБУ

У квартирі керівника детективного підрозділу НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрій для прослуховування

10 лютого 2026, 21:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У помешканні керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України  виявили незаконний пристрій аудіоконтролю. Йдеться про посадовця, який безпосередньо займається розслідуванням корупційних схем у сфері оборонних закупівель.

Новий скандал: що знайшли у квартирі детектива НАБУ

Прослушка у квартирі детектива НАБУ

Зокрема, підрозділ веде справи, пов’язані з можливими махінаціями під час закупівель безпілотних літальних апаратів. Сам керівник також входить до слідчої групи у резонансній справі "Мідас".

За попередньою інформацією, спробу встановлення "прослушки" могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів. Офіційно ця версія наразі перевіряється.

У НАБУ повідомили, що за фактом виявлення незаконного прослуховування відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причетні особи.

Інцидент викликає серйозні питання щодо тиску на антикорупційні органи, особливо в контексті розслідувань, пов’язаних з оборонною сферою під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Розгляд справи бізнесмена Ігоря Коломойського у Верховному Суді знову не відбувся. Підсудного, який перебуває під вартою з вересня 2023 року, черговий раз не змогли доставити на судове засідання. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.
За словами захисту, минулого тижня слухання було зірване через повідомлення про нібито замінування суду. Водночас, як стверджує адвокат, охорона та працівники суду не мали жодної інформації про загрозу — повідомлення надійшло телефоном, після чого конвой з підсудним просто розвернули. Сьогоднішнє засідання також не відбулося. Причиною, за інформацією сторони захисту, стала технічна несправність автомобіля спецслужб, яким мали доправити Коломойського до суду.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини