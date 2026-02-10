Новий скандал: що знайшли у квартирі детектива НАБУ

У помешканні керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України виявили незаконний пристрій аудіоконтролю. Йдеться про посадовця, який безпосередньо займається розслідуванням корупційних схем у сфері оборонних закупівель.

Прослушка у квартирі детектива НАБУ

Зокрема, підрозділ веде справи, пов’язані з можливими махінаціями під час закупівель безпілотних літальних апаратів. Сам керівник також входить до слідчої групи у резонансній справі "Мідас".

За попередньою інформацією, спробу встановлення "прослушки" могли здійснити співробітники одного з правоохоронних органів. Офіційно ця версія наразі перевіряється.

У НАБУ повідомили, що за фактом виявлення незаконного прослуховування відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причетні особи.

Інцидент викликає серйозні питання щодо тиску на антикорупційні органи, особливо в контексті розслідувань, пов’язаних з оборонною сферою під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Розгляд справи бізнесмена Ігоря Коломойського у Верховному Суді знову не відбувся. Підсудного, який перебуває під вартою з вересня 2023 року, черговий раз не змогли доставити на судове засідання. Про це повідомив його адвокат Олександр Лисак.

За словами захисту, минулого тижня слухання було зірване через повідомлення про нібито замінування суду. Водночас, як стверджує адвокат, охорона та працівники суду не мали жодної інформації про загрозу — повідомлення надійшло телефоном, після чого конвой з підсудним просто розвернули. Сьогоднішнє засідання також не відбулося. Причиною, за інформацією сторони захисту, стала технічна несправність автомобіля спецслужб, яким мали доправити Коломойського до суду.

