Новый скандал: что нашли в квартире детектива НАБУ

В доме руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили незаконное устройство аудиоконтроля. Речь идет о должностном лице, которое непосредственно занимается расследованием коррупционных схем в сфере оборонных закупок.

Прослушка в квартире детектива НАБУ

В частности, подразделение ведет дела, связанные с возможными махинациями при закупках беспилотных летательных аппаратов. Сам руководитель также входит в следственную группу по резонансному делу "Мидас".

По предварительной информации, попытку установления "прослушки" могли осуществить сотрудники одного из правоохранительных органов. Официально эта версия проверяется.

В НАБУ сообщили, что по факту обнаружения незаконного прослушивания возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.

Инцидент вызывает серьезные вопросы давления на антикоррупционные органы, особенно в контексте расследований, связанных с оборонной сферой во время войны.

