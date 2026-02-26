Новий маршрут до ЄС: секретні підземні ходи

На кордоні Польщі та Білорусі виявили щонайменше чотири підземні тунелі, які, за оцінками польських служб, могли використовуватися для нелегального переправлення мігрантів до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє The Telegraph.

Секретні тунелі на коропові з Білоруссю

За інформацією видання, у Варшаві розглядають цю схему як один із елементів гібридної війни Росії проти Заходу. Польська сторона вважає, що білоруська влада могла залучити до проєктування та облаштування тунелів фахівців із Близького Сходу, які мають високий рівень інженерної підготовки.

Серед можливих виконавців, за оцінками польських джерел, можуть бути представники воєнізованих угруповань із регіону. Водночас офіційних підтверджень причетності конкретних структур не оприлюднено.

У грудні 2025 року польські прикордонники виявили один із найбільших тунелів поблизу села Наревка на сході країни. Його висота становила приблизно 1,5 метра. Вхід із білоруського боку був замаскований у лісовій місцевості. За даними польської сторони, підземний хід простягався орієнтовно на 50 метрів територією Білорусі та ще приблизно на 10 метрів — уже на польському боці.

За оцінками польської влади, цим маршрутом могли скористатися близько 180 мігрантів, переважно вихідців з Афганістану та Пакистану.

Польські посадовці заявляють, що мають технічні можливості для виявлення таких споруд та ліквідації входів до них. У Варшаві підкреслюють, що ситуація на східному кордоні залишається частиною ширшого безпекового виклику для Європейського Союзу.

